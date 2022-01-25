نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدون مقدم” تقسيط سيارات الراجحي شروط تمويل شراء سيارة من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض السيارات من بنك الراجحي بدون مقدم، نتناول اليوم مع زوارنا الكرام كيفية تقسيط سيارات من الراجحي، يعطي بنك الراجحي العميل العديد من المميزات والخدمات التي تخص شراء سيارات ثم تقسيطها للعميل وذلك بهدف تسهيل عملية بيع وشراء السيارات على العملاء وهذا يمكن الفرد سواء كان أحد أفراد المنظومة العسكرية أو موظفا بمجال آخر من الإشتراك في برامج التمويل للسيارات وذلك لتملك السيارة التي يحلم بها سواء سيارة جديدة أو مستعملة، المزيد من التفاصيل تجدها في هذا المقال.

مميزات قروض السيارات بدون مقدم من مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي برامج تمويل للسيارات في حالة كان الشخص موظف أو مهنيا صاحب دخل ثابت يسمى هذا البرنامج برنامج تقسيط السيارات والذي يمكن العميل من الإشتراك في برنامج شراء سيارة بالتقسيط من خلال دفع قسط يوافق دخله الشهري.

الكثير من المزايا التي يحصل عليها الفرد في حالة الإشتراك في برنامج تقسيط السيارات المقدم من مصرف الراجحي من ضمن هذه المميزات:

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

البنك يوفر للعميل خدمة تسجيل السيارة بإسمه ثم يقوم برهنها بمعرفة مصرف الراجحي وذلك خلال فترة دفع الأقساط.

يحصل العميل على الموافقة بالإشتراك في برنامج تقسيط السيارات فى خلال فترة وجيزة لا تتعدى 24 ساعة من تقديم الطلب.

تصل مدة الدعم والتمويل حسب احتياجات العميل إلى ثماني سنوات في بعض الحالات.

التمويل يصل أحيانا إلى ما يعادل 60 ألف دينار من قيمة السيارة إذا تم تحويل الراتب من أحد الجهات الموثوقة.

البنك يقدم للعميل إمكانية تمويل السيارات والدعم وذلك على السيارات الجديدة والمستعملة أيضا.

طريقة الحصول على تمويل سيارة من بنك الراجحي 2021

إذا كنت ترغب في تقديم طلبك الشخصي للحصول على قرض شراء سيارة جديدة أو سيارة مستعملة من خلال مصرف الراجحي عليك إتباع الخطوات التالية:

قم باختيار السيارة التي ترغب في إقتنائها وتوجه إلى أقرب فروع البنك لتحصل على عروض المبلغ من المعرض الشريك لمصرف الراجحي.

قم بملء استمارة طلب الحصول على تمويل وسلم الأوراق المطلوبة للحصول على الموافقة في 24 ساعة.

اهم مزايا بنك الراجحي على تمويل السيارات المستعملة

بنك الراجحي من افضل البنوك في المملكة العربية السعودية التي يمكن التعامل معاها في شراء سيارة مستعملة، حيث يوفر لجميع عملائه عدد من المزايا يمكن للعميل الاستفادة منها، ولعل أهمها إمكانية أتاحه للعميل حق اختيار السيارة التي يرغب بها والموديل من من احد المعارض المتواجدة بداخل المملكة.