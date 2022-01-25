وزارة الدفاع السعودية تعدل سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ مع العلاوات والبدلات

سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ، تحرص وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية سنوياً لتحسين رواتب الضباط والأفراد وجمع العاملين بالمنظومة العسكرية بالمملكة، وخلال الفترة الماضية تزايدت نسبة البحث بنسبة كبيرة من قبل الافراد والضباط لمعرفة سلم رواتب العسكريين بالسعودية بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين من تعديل سلم أجور العسكريين وذلك تماشياً مع الظروف المعيشية الحالية، وتقديراً من المملكة لهؤلاء الأبطال الذين يضعون ارواحهم ثمناً للدفاع عن أمن وسلامة الوطن، وبعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديدة 1443هـ ويعد هذا التعديل مكافأه لجنود الجيش السعودي الذين يأودن خدماتهم علي أكمل وجه في سبيل خدمة الوطن ورفع شأنه وجعله أكثر امانا واستقرارا وتأتي هذه الزيادة في سبيل التضحيات التي يقدمها الجيش لرفعة الممكلة العربية السعودية وجعلها اكثر امانا واستقرار وبسبب خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المعمترين والحجاج وأيضا تقديم خدماتهم علي الحدود المملكة العربية السعودية ، نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية التعديلات الجديدة في سلم رواتب الأفراد والجنود والضباط العسكريين.

سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ

وافق خادم الحرمين الشريفين على تعديل سلم رواتب الأفراد العسكريين وشمل التعديل أساسي المرتب والعلاوات السنوية والمكافآت والبدلات التي تعطى لجميع العاملين بالأسلحة المختلفة والقطاعات والهيئات من رتبة جندي حتى أعلى رتبة بالجيش السعودي، ووزارة الدفاع السعودية من الوزارات السيادية التي تختص بأمر حماية المملكة والمحافظة على الحدود، وتنقسم لأربع أسلحة رئيسية ( سلاح القوات الجوية – سلاح القوات البحرية – سلاح القوات البرية- سلاح القوات الدفاع الجوي) بالإضافة للهيئات والقطاعات المختلفة مثل هيئة الاستخبارات السعودية، وشمل سلم رواتب الأفراد الجديد جمع العاملين بالأسلحة والقطاعات المختلفة من الجنود والدرجات العسكرية المختلفة.

سلم رواتب الضباط والجنود

شمل التعديل في سلم الراتب العسكري الجديد أساسي ما يتقاضاه الفرد العسكري بجميع الرتب والدرجات وأصبح الراتب بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

راتب الجندي 7400 ريال سعودي

راتب الجندي الاول 6720 ريال سعودي

راتب وكيل الرقيب 9000 ريال سعودي

راتب الملازم 6609 ريال سعودي

راتب الملازم اول 7609 ريال سعودي

راتب النقيب 9215 ريال سعودي

راتب الرائد 11705 ريال سعودي

راتب المقدم 12735 ريال سعودي

راتب العقيد 14365 ريال سعودي

راتب العميد 16350 ريال سعودي

راتب اللواء 18600 ريال سعودي

تعديلات سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين

أيضا حرصت وزارة الدفاع على تعديل البدلات والعلاوات السنوية للأفراد العسكريين تقديراً من الوزارة للدور الذي يقدمه رجال القوات المسلحة وقامت الوزارة بتعديلات شملت البدلات التالية:

بدل الدفاع المدني بنسبة 25% من الراتب الأساسي.

بدل مواصلات 500 ريال سعودي

بدل مخاطر 600 ريال سعودي

بدل الإقامة 500 ريال سعودي

والعلاوات السنوية للعسكريين 1443ه :