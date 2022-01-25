عاااجل :-الاعلان عن سلم رواتب الافراد العسكريين بالسعودية بالبدلات والعلاوات من وزارة الدفاع السعودي

سلم رواتب الافراد العسكريين بالسعودية، يتطلع الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية إلى التعرف على جدول الرواتب الخاص بالأفراد العسكريين، حيث تم التفويض من وزارة الدفاع السعودية علي تحديث سلم رواتب العسكريين في المملكة من أفراد وضباط وعسكريين، وجميع المنتسبين للقطاعات العسكرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، منها القوات البحرية والجوية والبرية، حيث يقومون بعدد من المهام المتميزة لحماية الأراضي السعودية، ويتم التحديث للعمل على التقييم المناسب لجهود العسكريين حيث تصل قيمة الرواتب من خلال هذه التحديثات إلى ما بين 7400 ريال و 16350 ريالاً سعودياً، ويأتي هذا التحديث تقديرا لجهود جنود المملكة العربية السعودية في حماية الوطن علي الحدود وايضا خدمة المواطنين السلميين في بعض مؤسسات الدولة وخدمة الحرمين الشريفين بالاضافة الي جهودهم في خدمة المعتمرين والحجاج في موسم الحج كل عام والتيسير علي كل حجاج بيت الله الحرام وبذلك يتم تنشيط السياحة في المملكة ويأتي هذا بعائد كبير علي كل مؤسسات المملكة ، وفي هذا المقال سنتعرف على سلم رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية.

سلم رواتب الأفراد والجنود العسكريين

قامت الحكومة السعودية إجراء التعديلات اللازمة على سلم رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم ذلك على أساس سنوي، وقامت وزارة الدفاع بتعديل قيمة الراتب الأساسي للعسكريين الموجودين في المملكة العربية السعودية بما فيها تعديل قيمة العلاوات السنوية الممنوحة لكل جندي في القطاعات العسكرية على أساس الدرجة والرتبة التي ينتمي إليها الجندي.

حيث بلغ راتب الجندي بعد التعديل 7400 ريال سعودي

أما راتب الجندي الأول حوالي 6729 ريالاً سعودياً.

وبلغ راتب الملازم حوالي 6609 ريال سعودي.

راتب الملازم الأول وصل إلى 7609 ريال سعودي.

راتب رقيب يبلغ حوالي 9000 ريال سعودي.

راتب الرائد وصل إلي 11.705 ريال سعودي.

أما الراتب المقدم حوالي 12.735 ريال سعودي.

راتب العميد حوالي 16.350 ريال سعودي.

العلاوات والمكافآت السنوية للعسكريين بالسعودية

ويشمل التعديل الجديد لجدول رواتب الأفراد العسكريين كلاً من الراتب الأساسي للأفراد العاملين في الجيش السعودي، بالإضافة إلى رواتب الضباط والجنود، كما قامت وزارة الدفاع على الموافقة على زيادة جديدة في قيمة البدلات والمكافآت للعاملين في القطاع العسكري، ومن المقرر تنفيذ القرار خلال شهر يناير الأول من العام الجديد 1443 هـ، بعد أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كالتالي: