“عاجل الان” وزارة التعليم السعودية تعتمد برنامج تعزيز المهارات الاساسية لطلاب المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عودة الدراسة الحضورية لطلبة وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مع مطلع هذ الأسبوع، وفي هذا السياق قامت التعليم باعتماد تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، نظرًا لأهمية تعزيز مهارات الطلاب في المواد الأساسية كاللغة العربية والعلوم والرياضيات، حيث قامت الوزارة بتوجيه إدارات التعليم بجميع مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص حصص دراسية إضافية بالخطة الدراسية وذلك في مادة اللغة العربية وكذلك العلوم والرياضيات، لذا دعونا نوضح لكم الأمور بشيء من التفصيل.

تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية

اعتمدت وزارة التعليم السعودية تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وكذلك طلاب رياض الأطفال بعد عودتهم إلى الدراسة الحضورية مع مطلع هذا الأسبوع، وقد وجهت الوزارة كافة الإدارات التعليمية بمختلف محافظات المملكة من أجل تخصيص حصص إضافية دراسية بالخطة الدراسية للمواد الأساسية وهي اللغة العربية والعلوم والرياضيات، وهذا من أجل تعزيز وتقوية مهارات لغتي الجميلة للصفوف العليا ولغتي للصفوف الأولية والعلوم والرياضيات، بالإضافة إلى تصنيف الطلبة والطالبات لثلاث مستويات وهما فوق المتوسط ومتوسط ودون المتوسط، للعلم تم تصنيف الطلاب حسب الاختبارات التشخصية، بل ويتم متابعة الأمر من قبل المديرين والمديرات للمدراس وكذلك المشرفين والمشرفات على مختلف التخصصات في برنامج تعزيز المهارات.

تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية للطلاب

وقد أكدت وزارة التعليم السعودية على أهمية استفادة الطلاب من حقيبة المعلم للأنشطة الصفية الإثرائية، وكذلك دليل التقويم وأسئلة التفكير العليا التي وردت بكتاب الطالب، بالإضافة لدليل المعلم بمادتي العلوم والرياضيات، وكذلك بنك الأسئلة الموجود على منصة مدرستي، وبالنسبة للخطة المحدد لتنفيذ المهارات الأساسية فقد تم تخصيص من خمس إلى عشر دقائق بالحصص الدراسية بالعربية والرياضيات والعلوم، وذلك كم أجل تعزيز مهارات الطلاب الكتابية والقرائية، بل وتخصيص حصص للتعليم الإلكتروني من أجل تدريب الطلبة أيضًا على المهارات الأساسية حسب الأنشطة الإثرائيةـ مع تزظيف عنصر الاختبارات بعملية إعداد الدروس التعليمية على منصة مدرستي بكل درس من أجل إدراج تطبيقات لقياس هذه المهارات الأساسية.