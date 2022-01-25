قياس تسجيل دخول المركز الوطني قياس 1443

قياس تسجيل دخول، حيث يعمل المركز الوطني قياس في المملكة العربية السعودية علي توفير عدد كبير من الخدمات الهامة للطلاب من خلال منصة قياس الإلكترونية، والتي من خلالها يستطيع جميع الطلاب أو الطالبات أن يقوموا بالتقديم في الاختبارات الخاصة من أجل قياس قدراتهم بشكل سريع وسهل، ويقدم مركز قياس الوطني للتقويم الاختبارات الخاصة به في السعودية، وذلك الي جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة وكذلك المرحلة الجامعية، ويشمل الاختبار العمل علي قياس عدد من الاختبارات التي يتم من خلالها معرفة قدرات الطلاب في المواد المقررة والمختلقة، ومن خلالنا سوف نوفر لجميع الطلاب بالمملكة رابط قياس تسجيل دخول.

قياس تسجيل دخول 1443

المركز الوطني للقياس يهدف من خلاله إلى توفير هذه الاختبارات لقياس مدي القدرة الذهنية لجميع الطلاب، وذلك قبل التقديم في التخصص الجامعي الذي يرغب به كل شخص، كما يهدف قياس علي قياس مدى الاستعداد التام للطلاب من أجل الاندماج في المرحلة الخاصة بالتخصصات الجامعية، لذا سوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول قياس في التفاصيل التالية:

يجب الدخول علي رابط التسجيل التالي: قياس تسجيل الدخول.

يتم النقر علي تسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

يجب إدراج رقم السجل المدني ثم إضافة كلمة المرور الشخصية.

الضغط على أيقونة “أنا لست روبوت” في الصفحة الخاصة.

الضغط على خيار تسجيل الدخول.

يتطلب أن يتم تحديد القائمة الرئيسية لمركز قياس.

ثم اختيار الضغط علي خدمة قياس لقدرات الجامعيين.

تسجيل جديد بمركز قياس

يمكن أن يتم تسجيل جديد في اختبارات القدرة المعرفية من خلال المركز الوطني للقياس، علي أن يتم التسجيل من خلال الخطوات الأتية: