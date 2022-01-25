نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قياس تسجيل دخول المركز الوطني قياس 1443 في المقال التالي
قياس تسجيل دخول، حيث يعمل المركز الوطني قياس في المملكة العربية السعودية علي توفير عدد كبير من الخدمات الهامة للطلاب من خلال منصة قياس الإلكترونية، والتي من خلالها يستطيع جميع الطلاب أو الطالبات أن يقوموا بالتقديم في الاختبارات الخاصة من أجل قياس قدراتهم بشكل سريع وسهل، ويقدم مركز قياس الوطني للتقويم الاختبارات الخاصة به في السعودية، وذلك الي جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة وكذلك المرحلة الجامعية، ويشمل الاختبار العمل علي قياس عدد من الاختبارات التي يتم من خلالها معرفة قدرات الطلاب في المواد المقررة والمختلقة، ومن خلالنا سوف نوفر لجميع الطلاب بالمملكة رابط قياس تسجيل دخول.
قياس تسجيل دخول 1443
المركز الوطني للقياس يهدف من خلاله إلى توفير هذه الاختبارات لقياس مدي القدرة الذهنية لجميع الطلاب، وذلك قبل التقديم في التخصص الجامعي الذي يرغب به كل شخص، كما يهدف قياس علي قياس مدى الاستعداد التام للطلاب من أجل الاندماج في المرحلة الخاصة بالتخصصات الجامعية، لذا سوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول قياس في التفاصيل التالية:
- يجب الدخول علي رابط التسجيل التالي: قياس تسجيل الدخول.
- يتم النقر علي تسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.
- يجب إدراج رقم السجل المدني ثم إضافة كلمة المرور الشخصية.
- الضغط على أيقونة “أنا لست روبوت” في الصفحة الخاصة.
- الضغط على خيار تسجيل الدخول.
- يتطلب أن يتم تحديد القائمة الرئيسية لمركز قياس.
- ثم اختيار الضغط علي خدمة قياس لقدرات الجامعيين.
تسجيل جديد بمركز قياس
يمكن أن يتم تسجيل جديد في اختبارات القدرة المعرفية من خلال المركز الوطني للقياس، علي أن يتم التسجيل من خلال الخطوات الأتية:
- الدخول علي منصة مركز قياس من خلال الرابط الآتي: مركز قياس.
- يتم تسجيل رقم السجل المدني ثم تسجيل كلمة المرور.
- النقر علي تبويب “أنا لست برنامج روبوت”، حتي يتم التحقق من دخول المستخدم.
- الضغط علي تسجيل الدخول ثم اختيار القائمة الرئيسية.
- الضغط على تبويب الاختبارات المتوفرة.
- يجب اختيار “اختبار القدرة المعرفية العامة”.
- تحديد نوع الاختبار (ورقي أو من خلال الحاسب).
- النقر علي خيار التسجيل والموافقة علي جميع الشروط والأحكام.
- يتطلب أن يتم دفع الرسوم الخاصة بأداء الاختبار.
- وأخيراً الضغط على تأكيد الحجز.
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