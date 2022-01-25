شروط تمويل المتقاعدين من شركة اليسر بدون كفيل و بدون دفعة أولي

شروط تمويل المتقاعدين من شركة اليسر بدون كفيل وبدون دفعة أولي يعد احدي برامج التمويل المرن التي تقدمها شركة اليسر للإيجار لتلبية احتياجات المواطنين و المتقاعدين والمقيمين على أراضي المملكة ويأتي هذا تحت بعض من الضوابط والشروط الميسرة والغير معقده جئنا إليكم اليوم من خلال هذا المقال لنوضح كافة شروط برنامج تمويل المتقاعدين بدون كفيل وبدون دفعة أولي المقدم من شركة اليسر الخاضعة لمؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها لمن يرغب من المواطنين الاطلاع عليها ومعرفه كل جوانب هذا التمويل بشكل مفصل.

شروط تمويل المتقاعدين بدون كفيل وبدون دفعة أولي

تمتاز شركة اليسر في سعيها الدائم إلى تيسير كافة الأمور بشكل إلكتروني بتقديم الكثير من التمويلات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث وفرت شركه تمويل المتقاعدين بدون كفيل وبدون دفع أولي وللحصول على هذا التمويل يجب توافر الشروط التالي ذكرها.

ألا يقل الراتب الخاص بالمتقدم سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص عن 5000 ريال سعودي للمواطن الذي يحمل الجنسية السعودية. أما بالنسبة للمقيم في المملكة يجب ألا يقل راتبه عن 6000 ريال سعودي. تبدأ قيمة التمويل الأصلي من القيمة المالية حوالي 35 ألف ريال سعودي. يشترط على المتقدم أن يكون قد ترك العمل لفتره لا تقل عن ثلاثة أشهر وهذا فيما يخص المواطن صاحب الجنسية السعودية أما بالنسبة للمقيم فلا يجب أن تقل المدة عن 6 أشهر. ألا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل عن 60 عاما وألا يتعدى 70 عاما للاستفادة من التمويل. يشترط أن يكون الحد الأدنى للمتقدم لراتبه الشهري تقدر ب 1985 ريال سعودي وذلك عند طلب منتج تمويل المرابحة والتورق والإجازة بجانب ذلك تمويل السلع الاستهلاكية. يجب ارفاق طلب التقديم مع الهوية الوطنية وتقديم العنوان الوطني لاستكمال اجراءات طلب للاستفادة من برنامج تمويل المتقاعدين من شركة اليسر. كما يجب تقديم رخصة قيادة سارية المفعول مع المستندات التي سبق وتحدثنا عنها لمن يريد الحصول على التمويل. أحضار نموذج يقر عن الراتب الشهري الخاص بالمتقدم وعلى هذا التقرير أن يشمل كل ما يخص الراتب الأساسي والعلاوات وتاريخ البدء في العمل.

كيفية الحصول على تمويل المتقاعدين بدون كفيل

إليكم خطوات التقديم للحصول على تمويل المتقاعدين بدون كفيل وبدون دفع أولي من شركة اليسر.