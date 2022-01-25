تمويل إمكان الميسر حتى 50 ألف ريال. تقدم شركة إمكان الراجحي مجموعة من المنتجات التمويلية التي تُلبي حاجات العملاء من كل الفئات في المملكة. لتقديم تمويلات ميسرة بسهولة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن التمويلات المقدمة التمويل المٌصغر الذي يلبي حاجة العملاء ويمكن طلبه بسهولة عبر تطبيق إمكان الراجحي وسوف تأتي الموافقة الفورية بدون وجود كفيل ولا تحويل راتب ومتاح لجميع العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية.

تمويل إمكان الراجحي الميسر حتى 50 ألف ريال

لابد أن يكون العميل سعودي الجنسية.

مقدم للعاملين في القطاع المدني ( شبه الحكومي – القطاع الخاص – المتقاعدين).

الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

أن يكون العمر من 25 حتى 60 عامًا.

ومدة الخدمة بالقطاع الخاص بالتمويل الميسر هو 6 أشهر

يوجد سجل ائتماني جيد

مزايا تمويل الراجحي الميسر

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

بدون اشتراط جهة العمل

بدون تحويل راتب

التمويل يبدأ من 2000 ريال حتى 50 ألف ريال

بدون حاجة لكفيل.

طريقة طلب التمويل

لطلب تمويل إمكان الراجحي اتبع الآتي:

تثبيت تطبيق إمكان الراجحي على الجوال

التسجيل في التطبيق

سجل البيانات ثم أرفع المستندات المطلوبة وبعد الحصول على الموافقة الفورية تستطيع التحكم بمبلغ التمويل ومدة التسديد المناسبة لظروفك المالية ثم حدد طريقة السداد والتوقيع إلكترونيًا.

حاسبة التمويل

من خلال موقع إمكان الراجحي تستطيع حساب التمويل من خلال حاسبة التمويل. قم بإدخال قيمة التمويل بالريال والشهر مدة السداد ثم النقر على حساب التمويل، ولكن توضح هذه الحاسبة القيمة التقريبية للتمويل ولا تعتبر تلك القيمة نهائية. حيث تكون النتيجة معبرة عن مدى ملائمة ودقة المعلومات المقدمة منك في الحاسبة. ولن يتم الموافقة إلا بعد الإطلاع على السجل الائتماني الجيد لدى سمة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية. كما أن استخدام الحاسبة لا يعني موافقة الشركة على طلب التمويل المقدم . حيث تخضع كل الطلبات للحصول على التمويل لسياسات الشركة ويحق للشركة التعديل أو رفض النتيجة من دون أية مسؤولية قانونية أو التزامات عليها.

إلى هنا نكون قد استعرضنا كل المعلومات المتعلقة بتمويل إمكان المصغر حتى مبلغ 50 ألف ريال للسعوديين.