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عمر شويل - جدة شروط وخطوات تغير حالة المستفيد من مؤسسة التقاعد حددت المؤسسة العامة للتقاعد عدد من الخطوات للإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، كما وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة تغيير حالة المستفيد تسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري، حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد تحدد الحالات التي تستحق فيها المرأة معاشا تقاعديا 2021 بما يضمن حقها، وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن تغيير حالة المستفيد تتطلب أن يكون مقدم الطلب مستفيدًا مخصصًا له نصيب من معاش تقاعدي.

شروط تغير حالة المستفيد من مؤسسة التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافره في حال أراد المستفيد تغير حالته، وتكون الشروط كالتالي:

أن يكون مقدم الطلب مستفيدا مخصصا له نصيب من معاش تقاعدي. أن يكون مقدم الطلب قائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي. يشترط علي مقدم الطلب التسجيل في الخدمات الإلكترونية. في حال حدوث تغيير في حالة المستفيد.

خطوات تغير حالة المستفيد من مؤسسة التقاعد

وضعت مؤسسة التقاعد مجموعة من الشروط الخطوات ألازم اتباعها لمن يرغب في تغير حالته في المؤسسة، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

أن يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد. قم بتسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية أو ادخل عن طريق النفاذ الوطني الموحد. من قائمة الطلبات الجانبية قم باختيار خدمة (تغيير حالة مستفيد). علي مقدم الطلب الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر علي أيقونة متابعة. من ضمن الاختيارات المتاحة اضغط علي نوع الحالة المراد تحديثه. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. يتم الموافقة على الإقرار والنقر على تقديم الطلب.

أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي

هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الموظف لا يستحق الحصول علي المعاش التقاعدي سواء كان ذكر أو أنثى وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد، من ضمن هذه الشروط ما يلي:

يمنع الموظف من صرف المعاش التقاعدي في حالة استخدم بدون إذن في حكومة أو منظمة أجنبية. في حال تجنس الموظف بجنسية أخري غير الجنسية السعودية يحرم من صرف المعاش. لا يسري حكم تغيري الجنسية علي الزوجة الغير سعودية أو الزوجة التي تعود إلى جنسيتها غير السعودية بسبب وفاه زوجها، فالأصل الموظف وليس الزوجة.

طريقة تحويل المعاش التقاعدي إلى بنك آخر

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن طريقة وإجراءات تحويل المعاش التقاعدي من بنك إلى بنك آخر.

وقالت التقاعد ردا على استفسار أحد المستفيدين : لتحويل المعاش إلى بنك جديد يجب زيارة أحد فروع المؤسسة مع إحضار مخالصة من البنك الحالي وخطاب برقم الحساب (الأيبان) مختوم من البنك الجديد، وفي سياق متصل لفتت المؤسسة إلى قواعد تسوية المعاش بالقول : يحسب المعاش على أساس جزء من أربعين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند نهاية الخدمة على النحو التالي:

لمعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ) ÷ ٤٨٠ . ثم تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٤٠% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشاً أكبر. تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٨٠% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (١) تمنح معاشا أكبر.

البيانات المطلوبة لتعريف المعاش

اسم المتقاعد صاحب المعاش التقاعدي . اسم المستفيد من المعاش . كتابة المستفيد رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر . علي المستفيد كتابة نصيبه من المعاش أو مقدار المعاش . إدخال رقم حساب الآبيان و الحسميات . و أخيرا قم بإدخال الرقم المرجعي .

رابط تحديث الضمان الاجتماعي

عبر رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، يمكن الدخول إلى موقع التحديث مباشرة والبدء بتحديث البيانات الخاصة بالسجل لدى الوزارة، ويعتبر إجراء التحديث من أهم الإجراءات الواجب على المواطن السعودي المسجل في الضمان الاجتماعي القيام بها، وذلك لكي يتمكن من الحصول على الدعم بالشكل والقيمة المناسبة له.

والجدير بالذكر أن المؤسسة نوهت أنه تم إتاحة إمكانيه الحصول على خطوات الاستعلام عن التعريف الفوري للمعاش التقاعدي بمؤسسة التقاعد بشكل أليكتروني، وقد جاء ذلك مهما بحيث لا يلزم للمستعلم الذهاب إلى مراكز الخدمة، كما انه من اهم أهداف المؤسسة هو توفير المعاشات التقاعدية لكافة الموظفين في كل من القطاع المدني والقطاع العسكري الحكومي .