رابط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور ٢٠٢٢ وأهداف وشروط الاستحقاق

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور ٢٠٢٢، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعمل تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي القديم، لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج، وتحقيق الاستقلال المالي لهم، وذلك من خلال التدريب والتأهيل المهني لهم، كما يسعى النظام الجديد إلى تقديم فرص العمل المناسبة لكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال منصات العمل الموجود على موقع الوزارة، كما يعمل هذا النظام على توفير فرص العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وشروط الاستحقاق وأهداف البرنامج.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدة أهداف يسعى النظام الجديد إلى تحقيقها وهى كما يلي:-

تحقيق الاستقلال المالي للمستفيد وتحويله من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال التأهيل والتدريب. تحقيق الاحتياجات الأساسية لأسرة المستفيد. وضع بعض الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين عند حدوث الكوارث والأزمات. إرساء التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل المالية للأسر السعودية.

شروط استحقاق المعاش الضماني

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدة شروط يتم من خلالها اختيار الفئات التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي المطور وهى كما يأتي:-

أن يكون المستحق للمعاش سعودي الجنسية، ويستثنى من شرط الجنسية ( أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، والمرأة المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين، والمرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي، والأيتام والمعاقين، والأرامل ذوات الأيتام ولديهم بطاقات تنقل.

لا يزيد دخل المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش وهو ١١٠٠ ريال لعائل الأسرة، و٥٥٠ ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

التزام المستفيد بمتطلبات الوزارة والتي تنص على تقديم الرعاية الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة، والالتزام بعمليات التدريب والتأهيل.

لا يكون المستحق مقيم بأحد دور الإيواء أو الرعاية التي تقدم الحكومة لها الدعم.

لا يكون لدي المستحق أي أصول ذات قيمة مالية كبيرة.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يجب على أي مواطن يرغب في معرفة طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور أن يتبع الخطوات التالية:-