خطوات الاطلاع على كشف حسابك الجاري بمصرف الراجحي إلكترونيا

يرغب الكثير من عملاء مصرف الراجحي التعرف على كيفية الاطلاع على كشف حساب عبر تطبيق الراجحي لمعرفة أخر عمليات حساباتهم المالية التي جرت ويأتي ذلك حرصا من المصرف على تلبيه متطلبات واحتياجات عملاءه في تقديم الخدمات المصرفية المميزة، كما تعد خدمة الحصول على كشف حساب دوري بطريقه الإلكترونية من افضل واحدث الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل مصرف الراجحي من خلال هذه الخدمة يتمكن العميل من التعرف على اخر العمليات الحسابية التي تمت عبر حسابه المالي بسهولة ويسر دون الذهاب إلى أي فرع من فروع المصرف سوف نتناول معكم في هذا المقال توضيح لخطوات الاطلاع على كشف حساب عبر تطبيق الراجحي واستخراج كشف حساب الراجحي عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.

خطوات الاطلاع على كشف حسابك الجاري بمصرف الراجحي

لمعرفة أخر مستجدات الحسابات المالية التي تمت عبر حساب العميل للحصول على كشف حساب على تطبيق الراجحي إلكترونيا اتبع الخطوات التالية:

يتوجب على عميل مصرف الراجحي الدخول مباشرة إلى للأفراد من خلال التطبيق.

ثم تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال إدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمه السر.

عليك إدخال رقم الجوال الخاص بك ثم كلمة السر المؤقتة التي سوف يتم إرسالها إلى حاسوبك المسجل لدي الموقع.

ادخل على الصفحة الرئيسية اختر “العنصر الحسابات” ثم اختر منها حساباتهم.

هنا يوضح أمامك الحسابات اضغط على تفاصيل الحساب الذي ترغب الاستعلام عنه.

يوضح أمامك على الصفحة الأخيرة كل تفاصيل الحساب الاسم ورقم الحساب والتصنيف والحالة والرصيد المتاح أمامك والرصيد غير متاح لديك والرصيد اليومي والعملة.

طريقة استخراج كشف حساب الراجحي عبر الموقع الإلكتروني للمصرف

البدء في تسجيل الدخول المباشر للأفراد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي. اكتب اسم المستخدم ورقم المرور. قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. الخطوة التالية قم بالضغط على قائمة الحسابات. و من ثم الضغط على كشف حساب. في هذه الخطوة تقوم بتحديد المدة المراد استخراج كشف الحساب عنها وهذا من خلال اختيار “الاعدادات المتقدمة”. ثم الضغط على أيقونة” ابحث هنا”.

يمكن للعميل تحميل كشف حساب من مصرف الراجحي بصيغة Excel أو pdf كما يتيح المصرف خيار الطباعة.يمكن للعميل من توثيق كشف الحساب بالتوجه لأقرب فرع من فروع المصرف لتقديم طلب توثيق كشف حساب حتى يتم ختمه بختم المصرف.