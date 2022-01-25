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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن التعريف الفوري للمعاش التقاعدي بمؤسسة التقاعد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن شرط يحسم استفادة الموظف من المعاش التقاعدي، حيث أن المؤسسة قد أوضحت أن عمل مستحق المعاش التقاعدي في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر علي حصوله علي المعاش التقاعدي، كما أن المؤسسة نوهت أنه تم إتاحة إمكانيه الحصول على تعريف بالمعاش التقاعدي إلكترونيا، وقد جاء ذلك مهما بحيث لا يلزم للمستعلم الذهاب إلى مراكز الخدمة، وكان هذا بسبب الإجراءات الصحية الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا، فجاء سعي الحكومة السعودية في توفير الوقت والجهد والحماية لمواطنيها، كما انه من اهم أهداف المؤسسة هو توفير المعاشات التقاعدية لكافة الموظفين في كل من القطاع المدني والقطاع العسكري الحكومي، كما يمكن التعرف علي المؤسسة العامة للتقاعد تحدد الحالات التي تستحق فيها المرأة معاشا تقاعديا 2021.

خطوات الاستعلام عن التعريف بالمعاش

وضعت المؤسسة العامة للتقاعد عدة خطوات يجب اتباعها لتعريف بالمعاش بشكل فوري وسريع، والذي يخدم الكثير من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، وتكون الخطوات كما يلي :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد . علي المستعلم أن ينقر علي أيقونة ” الخدمات الإلكترونية ” . يجب أن يقوم المستفيد باختيار زر ” التعريف بالمعاش ” . أن ينقر المستعلم علي أيقونة ” أبدا الخدمة ” . علي المتقدم إدخال البيانات المطلوبة وهي ( تاريخ الميلاد _ رمز التحقق _ رقم السجل المدني الخاص بالمتقاعد ) . قم بالضغط علي أيقونة إرسال .

البيانات المطلوبة لتعريف المعاش

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد إمكانيه طباعة التعريف بالمعاش معتمد وموثق حتي يستطيع المستعلم تقديم البيان المطبوع إلى من يهمه الأمر،ويتضمن هذا البيان المطبوع عدة بيانات مطلوبة وهي :

اسم المتقاعد صاحب المعاش التقاعدي . اسم المستفيد من المعاش . كتابة المستفيد رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر . علي المستفيد كتابة نصيبه من المعاش أو مقدار المعاش . إدخال رقم حساب الآبيان و الحسميات . و أخيرا قم بإدخال الرقم المرجعي .

خطوات التعريف بالمعاش الفوري من المؤسسة العامة للتقاعد

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لتتم عملية التعريف بالمعاش الفوري من مؤسسة التقاعد، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم صاحب المعاش بالدخول إلي الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد. ثم بعد قم بالولوج إلي خدمة التعريف بالمعاش الفوري. اضغط علي أيقونة أبدأ الخدمة. ثم إدخال البيانات المطلوبة ورمز التحقق المرسل على رقم الجوال. قم باستعراض بيانات المعاش. أنقر على أيقونة عرض خطاب المعاش لمعاينة خطاب التعريف.

طريقة حساب راتب التقاعد العسكري

تُعد خدمة حساب حقوق التقاعد العسكري ضمن الخدمات المميزة التي تم إتاحتها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، إذ يمكن للمتقاعد التعرف على قيمة المعاش التقاعدي التقريبي الخاص به وفق بعض البيانات التي يتم إدخالها إلى الموقع، ويمكن حساب راتب التقاعد العسكري عبر ما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد. ثم النقر على خيار الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار حاسبة التقاعد. ثم إضافة كافة البيانات المطلوبة. النقر على خيار عرض قيمة المعاش.

أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي

هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الموظف لا يستحق الحصول علي المعاش التقاعدي سواء كان ذكر أو أنثى وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد، من ضمن هذه الشروط ما يلي:

يمنع الموظف من صرف المعاش التقاعدي في حالة استخدم بدون إذن في حكومة أو منظمة أجنبية. ثم في حال تجنس الموظف بجنسية أخري غير الجنسية السعودية يحرم من صرف المعاش. لا يسري حكم تغيري الجنسية علي الزوجة الغير سعودية أو الزوجة التي تعود إلى جنسيتها غير السعودية بسبب وفاه زوجها، فالأصل الموظف وليس الزوجة.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعي دائما لتوفير الراحة و الأمان لمواطنيها، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، ويمكن التعرف علي شروط وخطوات تغير حالة المستفيد من مؤسسة التقاعد.