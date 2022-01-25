بأقل راتب وقسط ميسر قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب للقطاع الحكومي والخاص

قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب من الشركة الوطنية للتمويل التي توفر أربعة منتجات تمويلية تضم القطاع الحكومي والخاص جميع الجنسيات، وتعد هذه الشركة من شركات التمويل المرخصة والمعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي سمة لها باع طويل في هذا المجال وتقديم الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية الفرع الرئيسي لها في مدينة الرياض وأربعة فروع أخرى تقدم نفس الخدمات وتعمل بنفس النهج المميز، حيث أنه يمكنك طلب القرض من خلال الموقع الإلكتروني نظراً أنه يعمل بتطبيق التحول الرقمي الذي ينجز المهام في لحظات مع دقة العمل، فيما تتيح الشركة الوطنية للتمويل أسعار المنتجات التمويلية بكل شفافية وهذا ضمن المصداقية التي تعمل بها، وهذا من أجل مصلحة العميل وتاريخ واسم الشركة المرموق بين الشركات.

مميزات تمويل الأفراد الشركة الوطنية

يشمل تمويل الأفراد تمويل موقد وهو قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب يشمل جميع الجنسيات الموظفين في القطاع الحكومي (المدني والعسكري) والقطاع الخاص أيضاً، حيث توفر الشركة منتج مالي آخر تمويل التورق وهو قرض بدون تحويل الراتب بالتقسيط المرن على 60 شهر بحيث يتم تحديد القسط الشهري بأن يتناسب مع راتب العميل، كما توفر الشركة أيضاً التمويل حتى إذا كان لديك قرض قائم وقسط حالي وذلك حسب السجل الائتماني لديك وحجم الالتزامات الشهرية على أن يكون متاح لديك السداد بمرونة بعد تحديد قيمة القسط التي تناسبك، فيما يكون هامش الربح لدى الشركة قيمة تنافسية وتتم الموافق بسرعة على الطلب.

شروط الحصول على قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب

أن يكون العميل لديه وظيفة في إحدى القطاعات حكومية أو خاصة بفترة لا تقل عن 6 أشهر.

لا يقل الراتب الشهري عن 4.500 ريال سعودي.

لا يقل عمر العميل (رجال أو نساء) قطاع حكومي أو خاص عن 21 سنة عند بداية الطلب.

طريقة طلب قرض شخصي من الشركة الوطنية للتمويل

أولاً تقديم طلب قرض بدون تحويل الراتب عبر الدخول من خلال الموقع الإلكتروني الشركة الوطنية للتمويل.

كما يمكنك الإطلاع على النماذج الخاصة بالتمويل الموجودة بالموقع، ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل التالي:-

بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

تعريف بالراتب يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة والراتب الأساسي + البدلات إن وجدت.

كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور.

عنوان السكن.

في حالة وجود أي استفسار يمكن الاتصال عبر الرقم الموحد 8001244342.