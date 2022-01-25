نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحياء الهدد في جدة بعد تحديث الخريطة في الأمانة العامة بجدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاحياء الهدد في جدة حيث تم الإعلان عن مجموعة من الأحياء التي سوف يتم إزالتها من جدة، والهدف هو التخطيط العمراني والبناء وفقًا لأحدث المعايير العالمية للبناء، وإعادة إعمار هذه المناطق مع توفير مختلف أنواع الخدمات والمرافق فيها بالشكل الآدمي الذي يضن الحصول على الحياة الكريمة لجميع السكان فيها، وهناك الكثير من الأسباب التي نتج عنها اتخاذ قرار الإزالة ومنها نقص خدمات التعليم والمرافق بأنواعها، وسوء تخطيط الشوارع وغيرها من أسباب.

الاحياء الهدد في جدة

هناك أكثر من حي يوجد في جدة تم اتخاذ قرار بإزالته، وهذه الأحياء هي:

منطقة الفاو والمحاميد.

حي ذهبان.

منطقة بني مالك.

منطقة الأجواد.

حي مشرفة.

حي القريات.

الثعالبة.

الثغر.

بترومين.

الحرازات.

الشرفية.

النزلة اليمانية.

ولقد تم التوضيح من خلال محمد البسامي المتحدث باسم البلدية أن جميع المواطنين الذين يمتلكون وثائق رسمية للمباني سوف يحصلون على تعويضات، وللتعرف على كل الشروط المطلوبة للحصول على التعويضات يتم التوجه إلى اللجنة المختصة بمتابعة قرارات الهدد، ومن خلال تقديم المستندات المطلوبة سوف يتم تحديد قيمة التعويض الخاصة بكل مواطن منهم.

مواصفات الأحياء العشوائية في جدة

تحمل الأحياء العشوائية عدد من المواصفات التي جعلت الحكومة تتخذ قرار الإزالة بشأنها، وتتمثل هذه المواصفات في التالي:

لم تخضع هذه المناطق لأي تخطيط عمراني.

تفتقر إلى الكثير من المرافق مثل شبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الهواتف، الإنترنت.

ارتفاع نسبة الأمية في هذه المناطق.

المباني التي توجد بها ليست مرخصة.

لا تحتوي على بنية تحتية سليمة، وهناك الكثير من المباني الآيلة للسقوط بها.

انتشار الفقر والمرض في هذه المناطق.

هذه المناطق بيئة خصبة للأمراض والأوبئة بسبب انتشار مستنقعات المياه بها وانتشار القمامة.

مستكشف جدة الجغرافي الذكي

أطلقت أمانة جدة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية، وهي رابط مستكشف جدة الجغرافي الذكي، حيث يتمكن المواطن من الدخول على رابط مستكشف جدة ومن خلاله يمكنه الاطلاع على الكثير من المعلومات.

حيث يمكنه التعرف على جميع مناطق جدة بشكل دقيق، وكذلك يمكن من خلال هذا الرابط التعرف على جميع المعالم، حدود الردم، حدود البلديات الفرعية، حدود الأحياء، وغيرها من العديد من المعلومات.