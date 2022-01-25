طريقة معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 eservices.ssc.gov.jo

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عمر شويل - جدة طريقة معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 حيث يتمتع مواطنو المملكة العربية السعودية الذين يتقدمون بطلب للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، بخدمة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي إلكترونيًا، حتى يتمكنوا من تحديد حالة الأهلية للحصول على المساعدة بعد مراجعتها من قبل اللجان الوزارية ذات الصلة، وعملية معرفة الأهلية للضمان الاجتماعي يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية.

طريقة معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، هو النوع الاحدث من برنامج الضمان الاجتماعي القديم، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة على صدوره في 20 نوفمبر 2021 الموافق ربيع آل ثاني. 15/1443 هـ، تضمن النظام الجديد تحديث 26 مضمونًا في البرنامج القديم ، وهي محتويات معتمدة مسبقًا للفئات المستحقة للدفاع الاجتماعي، ويمكن التعرف علي طريقة معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي وذلك باتباع الإجراءات التالية بالترتيب:

يتم القيام أولا بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية .

انقر فوق رمز الاستعلام.

حدد رمز حلول الموقع.

أضف رقم الحالة المدنية.

أضف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

أضف رمز التحقق بشكل صحيح.

سيظهر هذا توازنه ، وهو قيمة الضمان الاجتماعي المقدم له.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم 1443هـ

يمكن لكافة الأشخاص القيام بعملية التسجيل من أجل الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد المطور إلكترونيًا، والذي يتم من خلال منصة الدعم والحماية وهذه المنصة هي تكون تابعة لوزارة الموارد البشرية، ويمكن التقدم بطلب الضمان الاجتماعي المطور عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة الدعم وهي تتبع لوزارة الموارد البشرية

قم بالاتصال بصفحة ملف التعريف الموحدة.

املأ المعلومات المطلوبة على الموقع.

لقبول الشروط والأحكام ، انقر فوق الرمز.

حدد الزر “إرسال”.

الوصول إلى طلب رمز المتابعة على منصة الدعم.

راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

كانت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، قد أعلنت رسمياً عن قيمة الأجور وذلك بموجب الحق المتطور الذي يأتي في الضمان الاجتماعي حيث كان بيان الوزير قد تضمن سقفا للضمان الاجتماعي الذي تختلف قيمته وذلك حسب عدد أفراد الأسرة المشمولين بالضمان.