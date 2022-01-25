وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية توضح عن صرف مبلغ مالي شهرياََ للمستفيدين والمستفيدات، حيث أن هذه الأموال من أموال الزكاة، ولذلك هذه الأموال التي تم جمعها من خلال الشركات والمؤسسات أيضاََ بالسعودية، وهذا بناءاً على ما تم إصداره من قبل الوزارة، وهذا لكي يتم تقديم الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات المستحقين الموافقين، واتباع كافة الشروط الأساسية المطلوبة التي يتم الإيضاح عنها من خلال موقع ثقفني، ولذلك الوزارة تهدف إلى رفع جودة الحياة، وتحسين مستوى الموظفين السعوديين المستفيدين، وأضاف إلى ذلك الفئات الفقيرة لمساعدتهم على أعباء الحياة، وهذا إثبات حاجاتهم للدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين.

شروط الحصول على الدعم المادي :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل السعودية. ويستثنى من هذا الشرط أن تكون الموظفة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية. كما يستثني من شرط الجنسية الموظفة الأرملة أو المطلقة ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية. يلزم أن يكون حاملو بطاقات التنقل. الموظفون ذوو الإعاقات.

الفئات المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي :

النساء المطلقات.

النساء الأرامل. المواطنين السعوديين كبار السن الذين لا يقل عمرهم عن 60 عاماً. المعوقون ذوو الهمم. الأسر السعودية المستحقة التي تعاني من الفقر.

المستفيدين غير القادرين على العمل.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمات المالية والمصرفية التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وهذه الخدمات المقدمة مثل، الضمان الاجتماعي 1443هـ حيث أن هذا يقتصر على جميع المواطنين السعوديين المستحقين فقط، بناءاً على ذلك يتم تحديدهم من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية.

شروط المتقدمين للتسجيل في الضمان الاجتماعي :

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة يجب على المستفيد أن يكون الدخل الشهري للمستفيد أو الأسرة عن الحد الأدنى 1100 ريال سعودي، وعائل الأسرة و 550 للفرد. يجب على المستفيد الالتزام بجميع ما يتم طلبه من قبل الوزارة “خدمات الصحة، التعليم، التوظيف لغير القادرين” وهكذا. يجب على المستفيد أن لا يملك أملاك ذات قيمة كبيرة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أوضحت عن جميع الفئات المستحقة الذين بحاجة لهذا الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة،ولذلك قمنا توضيح الفئات المستحقة من خلال موقع ثقفني، ولذلك تم الإعلان عن ما تم اشتراطه من قبل الوزارة لكي يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ.