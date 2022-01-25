نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الرواتب بالهجري ونزول الرواتب شهر يناير لكل الموظفين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد الرواتب بالهجري والميلادي، خاصة وأن كل الموظفين في كافة قطاعات المملكة العربية السعودية بإنتظار إيداع الرواتب خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن الرواتب عادة ماتنزل في نهاية الشهر الميلادي، وحال تعارض نزول الرواتب مع الإجازات الأسبوعية، يكون نزول الرواتب في اليوم التالي.

موعد الرواتب بالهجري والميلادي

ننقل لكم موعد نزول الرواتب بالهجري والميلادي لكل الموظفين في كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية.

الخميس 24/06/1443 هجريا.

الخميس 27/01/2022 ميلاديا.

ترقب نزول العلاوات السنوية

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعمل على نزول العلاوات السنوية مع بداية العام المالي، خاصة وأن الرواتب تنزل معها العلاوات، ويترقب المتقاعدين والعسكريين نزول الرواتب فضلا عن كافة الموظفين في كافة الوزارات داخل المملكة العربية السعودية.

ترقب نزول الرواتب في الوزارات المختلفة

حيث يترقب العاملون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الطاقة ووزارة التجارة ووزارة التعليم ووزارة الاعلام ووزارة الثقافة ووزارة الحج والعمرة ووزارة الحرس الوطني ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الشئوون الاسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة النقل والخدمات ووزارة الرياضة والسياحة والاستثمار والصناعة والثروة المعدنية، تترقب كل تلك الوزارات نزول الرواتب لهم والتي تنزل بشكل شهري لكافة القطاعات المختلفة.

نزول الرواتب لشراء الحاجات الأساسية

يذكر أن الموظفين في السعودية تترقب نزول الرواتب في كافة القطاعات والوزارات من أجل شراء الحاجات الأساسية الخاصة بهم ومن أجل دفع المستلزمات الخاصة بهم بشكل كبير وللمساعدة بشكل كبير في دعمهم بشكل كبير خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي يدعم كافة الموظفين في كل مكان وتعد الرواتب من الأمور الهامة التي يبحث عنها السعوديين ويحرصوا على معرفة المواعيد الخاصة بها.

نزول رواتب يناير الخميس

يذكر أن رواتب شهر يناير ستبدأ في النزول بداية من الخميس في مختلف البنوك وخاصة بنك الراجحي وغيرها من البنوك المختلفة والموجودة فروعها في كل المدن السعودية بشكل كبير.