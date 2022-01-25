أبشر || استخراج شهادة وفاة عبر منصة أبشر

استخراج شهادة وفاة، طريقة إصدار شهادة وفاة لمواطن في المملكة العربية السعودية هي أحد الاستعلامات التي يبحث العديد من المواطنين، فهي من الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية بالمملكة، حيث تسمح وزارة الداخلية بالعمل علي حجز موعد مع الأحوال المدنية بشكل إلكتروني حتي يتم التقدم بطلب شخصي من أجل إصدار شهادة وفاة، وتحرص وزارة الداخلية علي توفير جميع الخدمات الخاصة بها بطريقة إلكترونية من أجل توفير الوقت والجهد لجميع المواطنين التابعين لديها، وبما يحقق سرعة كبيرة في إنجاز المعاملات اليومية التي تخص كل مواطن علي حده، ومن خلال موقعنا سنوضح آلية الخطوات التي يجب القيام بها من أجل استخراج شهادة وفاة.

استخراج شهادة وفاة

وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية قد حددت عدد من الخطوات التي من خلالها يتم إصدار شهادة وفاة لأي مواطن سعودي في المملكة، وتتمثل هذه الخطوات في اتباع ما يلي:

يجب أن يتم الدخول إلى منصة أبشر من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول أبشر.

يتم الدخول إلى المنصة من خلال إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

اختيار قسم الدخول إلى النماذج الإلكترونية.

الضغط على تبويب “تسجيل واقعة وفاة”.

يجب إدراج البيانات التي تخص طلب التسجيل في الأماكن المحدد لها وهي (اسم المتوفي، رقم الهوية الوطنية، الرقم الخاص بالحفظ، تاريخ الوفاة، والسبب الخاص بالوفاة، المكان الخاص بالوفاة، توقيت الوفاة بالساعة).

ثم التوجه إلى حجز موعد بالأحوال المدنيّة عبر خدمات منصة أبشر.

تقديم المستندات المطلوبة للوزارة من أجل الموافقة علي إصدار شهادة الوفاة.

بعد ذلك يجب الذهاب إلى الأحوال المدنية بالموعد الذي تم حجزه عن طريق أبشر وإنهاء جميع الإجراءات التي تخص الحصول على شهادة الوفاة.

رسوم استخراج شهادة وفاة لمواطن سعودي

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية قد حددت رسوم أداء الخدمة الخاصة بإصدار شهادة وفاة لأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية، فقد أكدت الوزارة بأن شهادة الوفاة هي شهادة مجانية الإصدار، وسواء كانت هذه الشهادة للمواطنين السعوديين أو الأفراد المقيمين على أراضي المملكة، حيث لا يتم تحميلهم أي أعباء مالية نظير أداء الخدمة.