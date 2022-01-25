تجميعات القدرة المعرفية الجديدة 1443-2022

تجميعات القدرة المعرفية 1443 التي يحرص جميع الطلاب من خريجي الثانوية على الحصول عليها، حيث اقترب أداء الطلاب لاختبارات القياس التي تؤهلهم للدخول إلى مختلف أنواع التخصصات في الجامعة، ولذلك يرغب كل طالب في الحصول على هذه التجميعات للأسئلة، التي يمكنه من خلالها التدرب على الأسئلة، حتى يتمكن من خوض الاختبارات فيما بعد واجتيازها بكل سهولة، وبالتالي التقدم للتخصص الجامعي الذي يريده.

اختبارات القدرات العامة

يتم إجراء اختبارات القدرات العامة عبر المركز الوطني للقياس، وهناك قسمين من هذه الاختبارات، قسم خاص باختبار اللغة، وقسم للرياضيات، وهناك الكثير من أنواع المهارات التي يتم قياسها عبر الاختبارات ومنها المهارات اللغوية، والقدرة على فهم معاني الكلمات، وفهم الترابط بينهم، وكذلك المهارات الكمية والتحليلية.

تجميعات القدرة المعرفية 1443

هذه التجمعيات عبارة عن عدد كبير ومتنوع من أهم الأسئلة المتوقع أن تأتي للطلاب في اختبارات العام الحالي، وبالتالي يحرص الطلاب من الاطلاع عليها ومذاكرتها بصورة جيدة، وبالتالي يتمكنون من اجتياز الاختبارات عندما يحين موعدها بكل سهولة، انتقل مباشرةً إلى تليجرام التجميعات ومراجعتها الآن حيث ويوفر القائمين على وضع اختبارات القياس عد من التجمعيات للأسئلة أمام الطلاب، للتدرب على شكل الأسئلة.

أقسام اختبار القدرات الورقية

تهتم هذه الاختبارات بقياس الكثير من المهارات لدى الطلاب، وهو ما يتم من خلال الأقسام التالية: