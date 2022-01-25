نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تجديد إقامة سائق خاص ومعرفة صلاحية الإقامة وشروط ورسوم التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تجديد إقامة سائق خاص وكذلك طريقة الاستعلام عن رسوم تجديد إقامة سائق خاص عن طريق بوابة ابشر الإلكترونية لخدمات الجوازات السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية كما سوف نتعرف سويا علي الطريقة الصحيحة للاستفادة من خدمة استعلام عن صلاحية إقامة سائق خاص برقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية ومعرفة هل تم انتهائها من عدمه وتناشد وزارة الداخلية السعودية المواطنين وأصحاب الأعمال سرعة تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين المسجلين لديهم حتي لا يتعرض المقيم وصاحب المنشأة إلي الغرامة المالية التي تصل إلي العقوبة.

استعلام عن تجديد إقامة سائق خاص

تسعي وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع موقع ابشر الإلكتروني لتقديم خدماتها بطريقة إلكترونية للتيسير علي المواطن السعودية والمقيم في الاستفادة من خدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة و طريقة تجديد إقامة سائق خاص خارج المملكة أو داخل المملكة وتحويل كافة المعاملات الورقية إلي معاملات إلكترونية عبر شبكة معلومات متصلة ببعضها البعض لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030 كما تم وضع شروط تجديد الإقامة لسائق خاص أو للعماله المنزلية جاءت الشروط كالاتي :

يجب عليك سداد جميع رسوم تجديد إقامة سائق خاص 2022 بالسعودية. كما يجب عليك تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة عليك أو علي المقيم أو احد أفراد الأسرة أن وجدت. إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التجديد.

الاستعلام عن رسوم تجديد إقامة سائق خاص

والآن نشرح لحضراتكم طريقة استعلام عن تجديد إقامة سائق خاص برقم الإقامة عبر منصة ابشر الجوازات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وسوف نوضح لحضراتكم كم هي رسوم تجديد الإقامة للسائق الخاص بالريال السعودي واليكم الخطوات :

الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني والضغط علي الخدمات الإلكترونية للأفراد.

نقوم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الحقول الفارغة ونضغط علي زر تسجيل الدخول.

ومن الاستعلامات الإلكترونية نضغط علي خدمات الجوازات السعودية.

نختار من قائمة الخدمات خدمة الاستعلام عن تجديد إقامة مقيم سائق أو عامل منزلي وغيرهم.

ثم نتابع الخطوات بكتابة جميع بيانات المقيم وصاحب العمل ضمن الخطوات الموجودة علي الموقع ثم نضغط علي زر بحث وسوف تظهر لنا صفحة بها جميع بيانات المقيمين المسجلين لديك نقوم باختيار الشخص المراد التجديد له ونختار عدد السنين وباقي المعلومات المطلوبة عالما بان رسوم التجديد تكون مسجلة علي الموقع نختار منها ما يناسبك ونتجه نحو سداد رسوم تجديد الإقامة ويوفر لك موقع ابشر الإلكتروني العديد من طرق السداد.

استعلام عن صلاحية إقامة سائق خاص

وللاستفادة من الخدمة يرجي منكم زيارة رابط طريقة استعلام عن تجديد إقامة سائق خاص عبر موقع ابشر الإلكتروني خدمات الجوازات السعودية التابع للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية وقبل ذلك يرجي منكم قراة الخطوات السابق ذكرها في هذا المقال واتباعها بالترتيب وكتابة جميع البيانات المطلوبة علي منصة ابشر بطريقة صحيحة لإتمام عملية التجديد بنجاح كما يرجي منك سداد جميع الرسوم أثناء عملية التوثيق.