نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان جدول سلم رواتب الافراد العسكرين من وزارة الدفاع السعودية مع صرف البدلات والعلاوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الافراد العسكريين بالسعودية بترقب العديد من الاشخاص في المملكة العربية السعودية بيان وزارة الدفاع السعودي للتعرف علي جدول الرواتب الخاص بالافراد العسكريين ، حيث أعطي خادم الحرمين الشريفين الملك محمد بن سلمان أوامر لوزارة الدفاع السعودية بتعديل كل راوتب الافراد العسكريين في جميع المؤسسات والقطاعات العسكرية منها القوات البحرية والجوية والبرية وباقي المؤسسات العسكرية وذلك لاعطاء التقييم المناسب لجهود كل العناصر العسكرية حيث كانوا يحصلون علي 7400 ريال كراتب شهري حيث بعد التعديلات وصل راتب العناصر العسكرية الي 16350 ريال سعودي .

اعلان سلم راوتب الافراد العسكرين والجنود

قامت وزارة الدفاع السعودية بتقسيم مرتبات الافراد العسكرين والجنود عن طريق تقسيم سنوي وشهري وأيضا قامت بتعديل قيمة راتب العساكر الموجودين في المملكة العربية السعودية واليكم الان قائمة سلم رواتب الافراد والجنود العسكرين في المملكة العربية السعودية .

حيث بلغ راتب الجندي بعد التعديل 7400 ريال سعودي

أما راتب الجندي الأول حوالي 6729 ريالاً سعودياً.

وبلغ راتب الملازم حوالي 6609 ريال سعودي.

راتب الملازم الأول وصل إلى 7609 ريال سعودي.

راتب رقيب يبلغ حوالي 9000 ريال سعودي.

راتب الرائد وصل إلي 11.705 ريال سعودي.

أما الراتب المقدم حوالي 12.735 ريال سعودي.

راتب العميد حوالي 16.350 ريال سعودي.

قائمة العلاوات والمكأفات السنوية للعسكريين بالمملكة العربية السعودية

شمل التعديل الاخير من جانب وزارة الدفاع السعودية لجدول رواتب الافراد العسكرين بزيادة العلاوات والمكافأت السنوية وايضا وضع مكافأه خاصة لافضل افراد وشخصيات عسكرية في الجيش السعودي وهذا اتي بناءا علي توصيات من الملك خادم الحرمين الشريفين محمد بن سلمان عبد العزيز ويبدأ هذا التعديل في السريان بدأ من شهر فبراير المقبل لعام 2022 شهر رجب عام 1443 هـ

واليكم الان قائمة العلاوات والمكأفات السنوية للعسكريين بالمملكة العربية السعودية:-