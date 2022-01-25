نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط عبداللطيف جميل تقسيط سيارات وطريقة إرسال الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط عبداللطيف جميل تقسيط سيارات فرضتها الشركة على جميع أنواع السيارات، وذلك في ضوء عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط أو أحدث الموديلات الموجودة في السوق السعودية، ويمكن معرفة عروض عبداللطيف جميل 2022 من خلال زيارة رابط الموقع الرسمي لعروض تمويل السيارات، ومن ضمن البرامج المقدمة من خلال الشركة هي عروض السيارات التقسيط بسعر الكاش بدون سداد قيمة الدفعة الأولى، فتابعونا للتعرف على أفضل عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022 والشروط المطلوبة.

شروط عبداللطيف جميل تقسيط سيارات

تنوعت أحدث العروض المتوفرة من خلال الشركة، والتي وفرت عرضين للتمويل، منها التمويل التأجيري بالإضافة تمويل المرابحة أيضًا، وقد تمثلت شروط عبداللطيف جميل تقسيط سيارات في التالي:

الرواتب الشهرية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي عند تسجيل طلب التقسيط.

ضرورة الالتحاق بوظيفة مهما كانت طبيعتها، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.

الالتحاق بالوظيفة منذ شهر للقطاع الحكومي، بينما القطاع الخاص اشترطت الشركة أن يكون الأفراد المتقدمين مدة وظيفتهم ليست أقل من تسعين يوم.

تقديم طلب التمويل عبداللطيف جميل

هناك العديد من المراحل التي ينبغي المرور بها من أجل الحصول على سيارة جديدة بنظام التقسيط وهذه المراحل تتمثل في التالي:

في البداية نقوم بزيارة بوابة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة ونقوم بالنقر على تبويب طلب التمويل (aljfinance.com).

ثم نقوم بالكشف عن أحدث السيارات المتوفرة واختيار السيارة الأفضل ثم حساب قيمة التمويل عن طريقة حاسبة عبداللطيف جميل للتمويل.

نقوم بتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل تقديمها إلى الشركة، والأوراق متمثلة في صورة من الهوية الوطنية عندما يكون المتقدم سعودي، والوافد يقدم صورة من بطاقة الإقامة، وأيضًا تقديم صورة من رخصة القيادة، وبيان الدخل الشهري، وإثبات السكن الرسمي.

يحصل المتقدم على نموذج طلب التمويل، ومن ثم يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة بالكامل، ويقوم بإرسالها إلى الشركة للنظر في تحقق الشروط والنظر في الموافقة أو رفض الطلب أيضًا.

إرسال طلب تمويل تقسيط سيارة

وقد أشارت الشركة إلى أنه يمكن تقديم طلب تمويل السيارات الجديدة والمستعملة من خلال عنوان البريد الإلكتروني [email protected]