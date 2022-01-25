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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443؛ زاد البحث من قبل المواطنين في المملكة السعودية عن وظائف جامعة الملك عبدالعزيز منذ أن أعلنت الجامعة عن توافر 271 وظيفة خالية صحية وإدارية لطلاب وطالبات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس الذين تتوافر بهم الشروط، حيث أن وظائف جامعة الملك عبد العزيز من الوظائف الهامة التي يريد العديد الالتحاق بها.

خطوات التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443

يمكن التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي المسابقات الوظيفية. الضغط على الوظائف المتاحة. تدوين كافة البيانات بدقة. إرفاق المستندات المطلوبة ثم النقر على إرسال.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

تم الإعلان عن موعد التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز على أن يبدأ يوم الثلاثاء 25/1/2022 الموافق 22/6/1443 وينتهي يوم السبت 29/1/2022 الموافق 26/6/1443 .

المستندات المطلوبة للتَقديم في جَامعة الملك عَبدالعزيز

لابد من إرفاق بعض المستندات عن التقديم على الوظائف المتاحة وهي :

السيرة الذاتية.

الهوية الوطنية.

شهادة التسجيل المهني.

والدورات التعليمية والتدريبية التي حصل عليها المتقدم.

شهادة التأمين الاجتماعي.

المؤهل العلمي.

التخصصات المطلوبة للتقديم في جامعة الملك عَبدالعزيز

يوجد العديد من التخصصات المطلوبة لوظائف الملك عبدالعزيز منها:

الأحياء.

وقاية النبات.

علوم المحاصيل.

حيوان.

علوم إنتاج حيواني.

القسطرة القلبية.

سكرتير طبي.

هندسة البيئة.

علوم بيئة.

سكرتير طبي.

تقنية الحاسب الآلي.

تقنية المعلومات.

الصيدلة.

الفيزياء.

الأحياء.

سكرتارية طبية.

الصحة العامة.

مكافحة عدوى.

حماية بيئة.

التمريض.

طب الطوارئ.

عمليات جراحية.

أشعه.

مراقب وبائيات.

الترميز الطبي.

علاج طبيعي.

علوم النطق والسمع.

العلاج الوظيفي.

هندسة برمجيات.

الإحصاء.

هندسة الحاسب الآلي.

علوم حاسبات.

أشعة.

تركبيات أسنان.

عمليات جراحية.

مساعد طبيب أسنان.

هندسة أجهزة طبية.

هندسة الحاسبات.

سجلات طبية.

الكيمياء الحيوية.

أطراف صناعية.

تخدير.

تعقيم.

رابط وَظائف المَلك عبدالعزيز

تم الإعلان عن بدء التقديم للوظائف الخالية في جامعة الملك عبدالعزيز فقد تم البدء في التقديم من اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 وسوف يستمر التقديم لمدة خمسة أيام فقط إلكترونيا عبر الموقع الخاص للجامعة.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443، كما وضحنا لكم موعد التقديم والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.