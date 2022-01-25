خطوات التسجيل في خدمة تقييم الإعاقة و وما هي الفئات المستحقة لدعم ذوي الإعاقة

خطوات التسجيل في خدمة تقييم الإعاقة، من الأمور التي يريد العديد من أهالي المملكة العربية السعودية معرفتها، نظرًا لأن خدمة تقييم الإعاقة من الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأفراد المعاقين والمصابين بالأمراض التي تسبب لهم عدم القدرة على العمل الطبيعي، لذا سنتعرف فيما يأتي على تفاصيل التأهيل الشامل للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وطريقة تقديم طلب للحصول على الدعم والشروط التي يجب توافرها للحصول عليه، وتم تضمين خدمة تقييم الإعاقة بشكل رسمي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم للحصول على حياة كريمة، ويستطيع ذوي الإعاقة تقديم طلب للحصول على خدمة تقييم الإعاقة بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية، وفي حالة قبول الطلب ستصل رسالة للمواطن مضمونها “تم قبول الطلب”،كما يمكن التعرف علي طريقة التصرف عند التوقف المؤقت لإعانة التأهيل الشامل 2021 و خطوات تحديث التقرير الطبي.

خطوات التسجيل في خدمة تقييم الإعاقة 1443

يمكن تسجيل الدخول إلى خدمة تقييم الإعاقة بشكل مباشر من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم النقر على تسجيل الدخول. إدخال رقم الهوية. ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بالحساب. النقر على دخول. ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية. النقر على خدمة تقييم الإعاقة. اختيار أيقونة الدخول إلى الخدمة. ثم سيتم عرض كافة الإعاقات المسجلة في النظام إن كان الشخص مسجلًا في النظام. إن أراد الشخص تقديم طلب الإعاقة يجب النقر على تقديم طلب. النقر على أيقونة التالي. سيتم التسجيل في الخدمة.

الفئات المستحقة لدعم ذوي الإعاقة في السعودية

فيما يأتي الفئات المستحقة لدعم التأهيل الشامل في السعودية والذين يستفيدون بكافة الحقوق والمميزات المقدمة لهم:

كل شخص يعاني من كف البصر. ثم يكون أيضا من الفئات المستحقة الشخص الذي يعاني من التخلف العقلي الشديد أو المتوسط حسب تقييم الأطباء. الشخص المعاق الذي لديه بتر في أحد الأطراف العليا أو السفلى. فئة ناقهي الدرن. الطفل المصاب بالشلل.

كيفية إرفاق التقارير الطبية لخدمة تقييم الإعاقة في السعودية

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية. ثم تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور. الدخول إلى خدمة تقييم الإعاقة. ثم اختيار الفرع المراد استخدامه لتوجيه الطلب. النقر على زر إضافة تقرير. ثم تحديد المنطقة والمستشفى الصادر منها التقرير. تسجيل تاريخ التقرير، ثم إرفاق صورة التقرير الطبي واضحة. النقر على أيقونة إضافة تقرير طبي، ثم النقر على أيقونة التالي. ثم الضغط على إغلاق. سيتم عرض شهادة التعريف المصدرة. إن لم يوجد للشخص تقرير طبي جاهز لإرفاقه، فيمكن اختيار لا يوجد تقرير. سيتم طباعة خطاب تحويل لأحد المستشفيات المعتمدة للوزارة. وأخيرا يجب اختيار المستشفى ،ثم النقر على طباعة.

حقوق ذوي الإعاقة في السعودية

يعرض هذا القسم جهود المملكة العربية السعودية في الاهتمام برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين. يوضّح هذا القسم الإطار القانوني التابع للقانون الأساسي للحكم، والحماية من الأذى، والرعاية الاجتماعية، ومراكز التأهيل، والرعاية الصحية، والمساواة في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا القسم الضوء على مبادرات التوظيف والتنقل والمرافق ومواقف السيارات ودعم لغة الإشارة والإسكان والخدمات المتنقلة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.