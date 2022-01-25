خطة ازالة العشوائيات بجدة 1443 بعد التحديث طبقًا لأمانة جدة

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عمر شويل - جدة ننشر خطة ازالة العشوائيات بجدة 1443 وهي الخطة التي تم اعتمادها للتخلص من الأحياء العشوائية التي توجد في جدة، والهدف هو التخلص من هذه الأحياء التي لا تحمل مظهر حضاري أو مرافق وخدمات بالقدر الكافي، مع استبدالها بعدد من الأحياء التي يتم بنائها وفقًا للمعايير العالمية للبناء، مع توفير كل الخدمات التي يحتاج إليها السكان، وتوفير جميع معايير الحياة الصحية لهم تأكيدًا على رؤية المملكة المستقبلية 2030 حضاريًا في جدة وجميع أنحاء المملكة.

خطة ازالة العشوائيات بجدة 1443

تحتوي هذه الخطة على عدد من الأحياء العشوائية التي صدر بشأنها قرار الإزالة، وهذه الأحياء هي:

حي النزلة اليمانية ويبلغ عدد سكانه 49210 نسمة، المساحة 13 كم.

القريات، عدد السكان به 10850 نسمة، المساحة 0.16 كم.

حي مدائن الفهد ويبلغ عدد سكانه 29057 نسمة، المساحة 0.99 كم.

حي الثعالبة ويبلغ عدد سكانه 10745 نسمة، المساحة 0.23 كم.

المصفاة وحي بترومين ويبلغ عدد السكان 30044 نسمة، وجاء أيضًا الآتي:

الهدد في جدة

لقد تم إصدار قرار الهدد في جدة من خلال الحكومة السعودية تنفيذًا إلى رؤية 2030 للمملكة، لأن أحد أهداف هذه الرؤية هو أن تكون السعودية من أفضل دول العالم في التخطيط العمراني الجيد، وبالتالي يتم التخلص من الأحياء العشوائية ليس في جدة فقط ولكن في كل المدن السعودية.

وهناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تقف خلف قرار الهدم في جدة، ومنها عدم صلاحية المباني العشوائية للسكن بها لافتقارها إلى أساليب البناء الحديثة، وكذلك عدم توفر الخدمات والمرافق الأساسية بالقدر الكافي بها، وأخر اشعارات الهدد جاءت كما يلي:

الهدف من إزالة عشوائيات جدة

هناك الكثير من الأسباب التي دعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بإزالة الأحياء العشوائية في جدة ومنها ما يلي: