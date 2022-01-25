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عمر شويل - جدة أحصل على 100 ألف بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وبهامش ربح تنافسي - ثقفني
أحصل على 100 ألف بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ، تمويل شخصي فورى ونقدي بشروط سهلة وميسرة ، حيث يأتي هذا المنتج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، كما تعمل الشركة علي توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال عروض تمويلية بإجراءات سريعة وسهلة تناسب جميع المواطنين من كافة الفئات داخل المملكة.
مزايا التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل
- الشركة السعودية للتمويل تعتبر من أوائل الشركات التي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية.
- توفر الشركة للعميل العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد منها عند طلب التمويل الشخصي.
- قرض الشركة السعودية للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- 500 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل.
- يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- قرض الشركة السعودية للتمويل يمكن الاستفادة منه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.
- التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.
- يمكن لطالب التمويل الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت.
- مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تبدأ من سنة وتصل حتي 5 سنوات.
شروط الاستحقاق العامة للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، للاستفادة من هذا المنتج.
- يشترط لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي ، أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي وشبة الحكومي هو ثلاثة أشهر.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين أو موظفي القطاع الخاص ، يشترط لاستكمال الطلب أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12شهر.
- موظفي القطاع المصرفي يمكنهم الاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بشرط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر.
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