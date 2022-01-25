أحصل على 100 ألف بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وبهامش ربح تنافسي

أحصل على 100 ألف بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ، تمويل شخصي فورى ونقدي بشروط سهلة وميسرة ، حيث يأتي هذا المنتج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، كما تعمل الشركة علي توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال عروض تمويلية بإجراءات سريعة وسهلة تناسب جميع المواطنين من كافة الفئات داخل المملكة.

مزايا التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

الشركة السعودية للتمويل تعتبر من أوائل الشركات التي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية.

توفر الشركة للعميل العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد منها عند طلب التمويل الشخصي.

قرض الشركة السعودية للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

500 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

قرض الشركة السعودية للتمويل يمكن الاستفادة منه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تبدأ من سنة وتصل حتي 5 سنوات.

شروط الاستحقاق العامة للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب