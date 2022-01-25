نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم، حيث إن الكثير من مشجعي منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب عمان ينتظرون هذه المباراة، حيث يطمح كل من الفريقين فى الفوز على الأخر ورفع رصيدة من النقاط فى المجموعة من أجل التأهل إلى بطولة كأس العالم القادمة والتي ستقام فى دولة قطر.

مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

يبدأ المنتخب السعودي المباراة وهو متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، حيث خاض المنتخب السعودي لكرة القدم حتي الأن ستة مباريات استطاع الفوز فى خمسة وتعادل فى مباراة واحدة فقط.

بينما يأتي المنتخب العماني فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط فقط، حيث خاض المنتخب العماني حتي الأن ستة مباريات فاز فى مباريتين فقط وتعادل فى مباراة.

ويطمح منتخب عمان فى الفوز فى هذه المباراة وذلك لأن يعود للمنافسة مرة أخري على التأهل لكأس العالم، وأخذ ثأر المنتخب فى مباراة العودة بعد خسارتة من المنتخب السعودي فى مباراة الذهاب بهدف دون رد على أرض المنتخب العماني.

تشكيل الفريقين المتوقع

من المتوقع إن يبدأ المدير الفني لمنتخب السعودية المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي –عبدالإله العمري – ناصر الدوسري

في خط الوسط: محمد كنو ــ عبدالإله المالكي ــ سلمان الفرج

خط الهجوم: فهد المولد ــ سالم الدوسري ــ صالح الشهري

بينما من المتوقع إن يكون تشكيل منتخب عمان كالأتي:-

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

في خط الدفاع: أحمد الكعبي، جمعة الحبسي، أحمد الخميسي وأمجد الحارثي.

خط الوسط: أرشد العلوي، حارب السعدي، عبد الله فواز، صلاح اليحيائي.

في الهجوم: منذر علوي، خالد الهجري.

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

ستقام المباراة بين المنتخبين فى تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، فى مساء يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وستلعب المباراة فى تمام الساعة الثامنة والخامسة عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والخامسة عشر دقيقة بتوقيت القاهرة، وستنقل المباراة على قناة ssc7 حيث إن هذه القناة لها حقوق بث مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم ومباريات الدوري السعودي لكرة القدم.