سيارة ميتسوبيشي ديليكا D5 وموصفاتها حاليا في الأسواق

سيارة ميتسوبيشي ديليكا D5 وموصفاتها هي سيارة ميني فان متعددة الاستعمالات مزودة بمحرك يمكن الاعتماد عليه، وحجرة أمتعة واسعة وكابينة مريحة، هذا الموديل مثالي للعائلات الكبيرة ومحبي الصيد، استعرضت شركة ميتسوبيشي مهارات طرازها ديليكا D5 في موطنها الأصلي اليابان، وتختلف مواصفات السيارات على حسب الإمكانيات وبلد المنشأ كاختلاف سيارة شانجان ألسفن 2022 عن سيارة ميتسوبيشي ديليكا، مطعمة بمجموعة إضاءة رئيسية عموديًا في الأسفل بينما يمتد مصباح ضوء النهار النحيف إلى غطاء المحرك، هي سيارة صغيرة من نوع Van Boxing هذا هو الجيل الخامس من الميني باصات، لا يترك عالم صناعة السيارات مجالا كبيرا للمخاطرة بطرح ابتكارات جديدة إذا ما كان الهدف منها تجاريا وليس اختباريا بحتا.

سيارة ميتسوبيشي ديليكا D5 وموصفاتها

وجود كاميرا بزاوية 360 درجة ، والتكييف الأوتوماتيكي ثلاثي المناطق ، وفرملة اليد الإلكترونية ، والجذع الكهربائي. محرك ديزل بشاحن توربيني سعة 2.2 لتر، لكنها تنتج 145 حصانًا و 380 نيوتن متر من عزم الدوران. جسم ميتسوبيشي ديليكا D5 قوي للغاية. يقاوم باستمرار الضربات ولا يصدأ بمرور الوقت. الهبوط في المقصورة مريحة للغاية، قدم اليابانيون مقابض في الدعائم الأمامي. مكبرات الصوت متكاملة صوت جيد وتحتوي على ترتيب أسطوانات على شكل V وحجم عمل من 3 لترات. عند أقدام الراكب يوجد صندوق قفازات واسع وأعلى خط في خط البنزين هو محرك 6G72. الكراسي تحتوي على مجموعة واسعة من التعديلات لكل فرد لديه مسند للذراع الفردية الهبوط المرتفع على مستوى الارتفاع. يمكن لكل من الصفوف الخلفية التحرك إلى الأمام والخلف. يستطيع ثلاثة أشخاص الجلوس بشكل مريح في الخلف. صندوق ميتسوبيشي ديليكي D5 واسع جدا وضع اسم السيارة بحروف كبيرة في المنتصف. يستخدم هذا النموذج مجموعة جديدة من العجلات المعدنية متعددة الأضلاع. أما في الداخل فتحتوي السيارة على 7 مقاعد مع لون داخلي أسود أو فاتح يمكن تحويل الصف الخلفي ويتم طي المقاعد بالكامل. مناسبة لرحلات المسافات القصيرة والطويلة الصالون واسع وقادر على استيعاب أي بضاعة.

أسعار سيارة ميتسوبيشي ديليكا D5

سعر سيارة ميتسوبيشي ديليكا D5 يبدأ من 38.100 دولار أمريكي أي ما يعادل 143.083 ريال سعودي