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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي بدون زيارة الفرع أحد الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين الراغبين في فتح حساب في البنك والاستفادة من العديد من المزايا التي يقدمها الراجحي عند فتح الحساب، فيما حدد بنك الراجحي مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها عند التقدم من أهم هذه الشروط عمر المتقدم الذي يجب أن لا يقل عن 15 عام.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

يمكنكم الآن فتح حساب في مصرف الراجحي بدون الذهاب إلي مقر فروع البنك وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات أون لاين جاءت كالتالي:



الدخول إلي رابط موقع الراجحي .

. القيام بالموافقة على الشروط والأحكام.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة كاملة.

ملئ النموذج الإلكتروني.

القيام بتوثيق البيانات عبر منصة أبشر .

. الضغط على التالي.

ستصلك رسالة قصيرة موضح فيها معلومات الحساب.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

لكل بنك من البنوك قواعد ونظم يمشي عليها وربما تجد تشابه كبير بين هذه الشروط، لذا عليكم بإتباع شروط الراجحي عند التقدم بطلب لفتح حساب، حيث جاءت هذه الشروط كالتالي:

لا يقل عمر المتقدم لفتح الحساب عن خمسة عشر عام.

يجب أن يحتوي المتقدم على بطاقة هوية سارية المفعول.

ينبغي أن يكون لدي المتقدم عنوان البريد الإلكتروني والوطني.

توافر رقم هاتف من مزودي الخدمة بالسعودية.

يجب أن يكون المتقدم مسجل من قبل في منصة أبشر.

عدم شغل مناصب سياسية الخاصة بالمرتبة 14 فما فوق.

الإطلاع على الشروط والأحكام.

رقم بنك الراجحي

يمكنكم بكل سهولة ويسر التواصل مع مصرف الراجحي عن طريق التواصل بالاتصال بأرقام الراجحي التالية:

الرقم الأول: 966920003344.

الاتصال بالرقم الثاني: 966114603333.

ونذكركم برابط قروض بنك الراجحي التي يمكنكم الاستفادة منها بعد فتح الحساب سواء كانت قروض عقارية أو قروض شخصية أو تمويل وطني، حيث أن هناك قروض شخصية يمنحها مصرف الراجحي للمواطنين تبدأ من 5 الآف ريال سعودي وتصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

وصلنا معكم لختام شرح طريقة فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين 1443 بالشروط الجديدة.