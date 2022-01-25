تمويل نقدي 100000 بدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر على 24 شهر

التمويل الشخصي السريع والذى يبلغ قيمة التمويل حتى 100000 ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط الميسر على 24 شهر حيث يتمكن العميل من الحصول على التمويل وأيضاً بدون أى ضمانات في حالة الحصول على قرض بقيمة 50000 ريال وأيضاً هناك العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني وأيضاً سوف نتعرف على خطوات الحصول على التمويل.

تمويل نقدي 100000 ريال بدون تحويل الراتب من الأمثل للتمويل

شركة الأمثل للتمويل بالمملكة العربية السعودية تقدم أنواع مختلفة من الحلول التمويلية المناسبة للأفراد وأيضاً للشركات ومن بين تلك الحلول تمويل التورق والذى يوفر سيولة مالية فورية للمتقدم ويمكن الحصول على هذا التمويل من خلال الخطوات التالية

يمكن طلب تمويل التورق لدى شركة الأمثل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الأمثل بالسعودية.

كما يمكن أيضاً طلب تمويل التورق من خلال الإتصال على الرقم المجاني 8003015555.

كذلك يستطيع المتقدم من طلب التمويل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع شركة الأمثل للتمويل بالسعودية.

مزايا تمويل التورق لدى شركة الأمثل للتمويل بالسعودية

صممت شركة الأمثل للتمويل التمويل الشخصي السريع والمعروف باسم تمويل التورق بعدة مزايا تمويلية تجعله مناسب للعديد من الأفراد ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز تمويل التورق لدى شركة الأمثل للتمويل بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً تمويل التورق لدى الأمثل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

أيضاً يتميز تمويل التورق لدى شركة الأمثل بأن العميل لا يحتاج إلى كفيل حتى 50000 ريال سعودي.

يتمكن المتقدم أيضاً من سداد قيمة التمويل خلال 24 شهر.

كما يستطيع المتقدم من الحصول على قرض بقيمة ربما تصل إلى 100000 ريال سعودي كحد أقصى.

تمويل التورق أيضاً من شركة الأمثل يتميز بهامش ربح ثابت طوال فترة التمويل.

الأوراق المطلوبة لطلب تمويل التورق لدى شركة الأمثل

حددت شركة الأمثل للتمويل مجموعة من الأوراق اللازمة عند طلب تمويل التورق وهي