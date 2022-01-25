من يستحق الضمان الاجتماعي المطور طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis

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عمر شويل - جدة من يستحق الضمان الاجتماعي المطور، سؤال يطرحه الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان بعد القيام بـ التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. هذا البرنامج الذي استحدثته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه حكومة المملكة. وهو موجّه لفئات محددة في المجتمع، هي الأسر الفقيرة أو ضعيفة الدخل التي لا تستطيع تحقيق متطلبات العيش الكريم ومواجهة غلاء الأسعار. وكذلك تنحهم الفرصة للتماشي مع التطور الاقتصادي الهائل للملكة العربية السعودية. كما لا يكتفي هذا البرنامج بتقديم مبالغ شهرية لهم، وإنما يعمل على تأهيلهم وتدريبهم من أجل العمل. فهو يحولهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج. سنتحدث في مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري عن موضوع من يستحق الضمان الاجتماعي المطور، تابعوا معنا.

من يستحق الضمان الاجتماعي المطور

في الآونة الأخيرة كثر طرح سؤال من يستحق الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. والفئات المستحقة لمعاش الضمان حسب ما سنوضحه لكم هم: كل من بلغ سنّ الشيوخ وتقدم به العمر ولا يستطيع أن يعمل. سواء كان ذكرا أم أنثى. وأيضا الأسر التي لا عائل لها كالمطلقة والأرملة اللاتي لهن أبناء، والتي هجرها زوجها، وأسرة المدمن والغائب.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة لمن يتساءل من يستحق الضمان الاجتماعي المطور، بأن الدعم يشمل كذلك المرأة التي بلا عائل. كالمطلقة، والارملة، والمعلقة، والتي فقد زوجها أو غاب لسبب مجهول، وكذلك من كان زوجها مدمن ولا معيل لها. والأيتام أيضا من توفيّ أبوه أو أمه، وكذلك اليتيم الذي يجهل أبويه يحق له الاستفادة من دعم برنامج الضمان المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين الذين يريدون الاستفادة من معاش الضمان المطور. إذ أن أهم شرط هو امتلاك الجنسية السعودية لكل متقدم، ويتم الاستثناء من هذا الشرط كل من الأجنبية زوجة السعودي. سواء كانت أرملة أو مطلقة في حال كان لها أبناء لهم الجنسية السعودية. وكذلك المعاقين على أن يكون لهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

كما يجب أن يكون كل المتقدمين مقيمين بشكل دائم في السعودية، والالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة برعاية الصحة وتعليم الأبناء. وفي حال عجز العائل عن العمل أو انتفت أهليته، يمكن لأسرة أن تتفق على اختيار عائل من بين أفراد الاسرة. كما يجب أن تنطبق على المتقدم معايير امتلاك الثروة حسب اللائحة المحددة من طرف الوزارة، وأن لا يكون الدخل العام المحتسب أقل من الحد الأدنى للمعاش.

كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد

تجدر الإشارة إلى أنه حسب ما ورد في المادة رقم 12 الخاصة ببرنامج الضمان الجديد، يتم احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور وفق آلية محددة. سواء كان المستفيد هو الفرد المستقل أم أسرة بأكملها، إذ يتم طرح قيمة الدخل التي يتم احتسابها من القيمة الدنيا التي يتم احتسابها من المعاش، ولكن ذلك يتم وفق ضوابط ومعايير ضرورية سنذكرها لكم فيما يلي:

يجب أن يكون المعاش الأدنى الذي تم احتسابه أن يكون الحد الأدنى الأساسي من أجل احتساب المعاش لكل من الفرد المستقل والتابع.

يتم احتساب الزيادة التي تخص كل تابع من الأشخاص التابعين لكن بحد لا يزيد عن حد احتساب المعاش الأدنى.

الكيفية التي يتم من خلالها الاحتساب للدخل ونِسبته وحدّه الأدنى يتوافق مع الموارد المتاحة أمام الضمان المطور.

الحد الأدنى الخاص باحتساب معاش الضمان يتم تحديده بالنظر لقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا المقال الذي خصصناه لموضوع من يستحق الضمان الاجتماعي المطور. والذي شهد اهتماما كبيرا من مواطني المملكة في الآونة الأخيرة، كما ذكرنا لكم شروط الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى آلية احتساب معاش الضمان الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.