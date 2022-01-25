تمويل شخصي بدون وظيفة يصل إلي 300 ألف ريال من بنك التسليف

قرض بدون وظيفة أو راتب شهري ثابت بمبلغ مالي يصل إلي 300 ألف ريال سعودي من بنك التسليف والادخار لجميع المواطنين السعودين، حيث يقوم البنك بتقديم المساعدات والخدمات البنكية للمواطنين المتعثرين أو المحتاجين والذين ليس لديهم وظيفة ثابته والهدف منها مساعده الشباب وللمتقاعدين في إنشاء المشروعات، ويتميز التمويل أنه تمويل أسلامي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية الحليفة.

قرض شخصي بدون وظيفة من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية قروض شخصيه بدون وظيفة لجميع المواطنين السعوديين وخاصة الذين ليس لديهم وظيفة ثابته ولا دخل ثابت، ويقوم البنك بتمويل العميل بالمبلغ المناسب حيث يصل القرض إلي 300 ألف ريال سعودي وهذا المبلغ مناسب لإنشاء المشروع ويقوم البنك بمتابعة المشروع، والهدف من القرض مساعده وتقديم يد العون للشباب السعوديين وللمتقاعدين حيث يتم الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي بسهولة ويسر وبشروط سهله تناسب كثير من الأشخاص، ويتميز تمويل بنك الراجحي بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون رسوم إدارية.

وأيضا يذكر أن بنك الراجحي السعودي قام بالأيام الأخيرة بتوفير قروض شخصيه للأشخاص المقيمين في المملكة ولا يحتاج إلى كفيل ويصل التمويل 50 ألف ريال سعودي، ويسدد قيمه القرض علي أقساط شهريه مجدوله.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون وظيفة

يقدم بنك التسليف والادخار قرض شخصي بدون وظيفة ثابته من بنك التسليف والادخار، وقد حدد بنك التسليف بعض الشروط اللازمة ولا بد من توافرها للحصول على التمويل، والشروط كالتالي.