شروط الضمان الاجتماعي للأيتام 1443 في السعودية

شروط الضمان الاجتماعي للأيتام ، دائما ما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي المطور الجديد بالمملكة العربية السُّعُودية على خدمة أبنائها المواطنين فقد قامت بإطلاق خدمة معاش الضمان الاجتماعي لعدد من الفئات المستهدفة وهي الأيتام والأرامل والمطلقات كي تتمكن من الوقوف بجانيهم وتعمل على تحسين مستواهم المعيشي والمالي، ومن أهم ما يشغل بال المواطن السعودي هي كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي للأيتام ومن خلال موقع ثقفني اليوم سوف نقوم بتقديم الشروط وكيفية التقديم للحصول على هذا التمويل الضمان الاجتماعي لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.

شروط الضمان الاجتماعي للأيتام

يوجد فئة الأيتام مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر فيهم كي يقوموا بالتسجيل في الضمان الإجماعي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

تقديم صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب والتي لابد أن يكون حاصل على الجنسية السُّعُودية.

يستفيد من هذا القرض أيضاً المعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة ، الأرامل ، الأيتام) الذين لم يكن لديهم ما يثبت الحصول على الجنسية السُّعُودية ولابد أن يكونوا حاملين لبطاقات تنقل باسمه.

الأوراق الخاصة بسجل الأسرة.

المستندات والأوراق المدون بها كافة بيانات الأسرة والطفل.

صور الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالأم أو ولي الأمر للطفل.

الذَّهاب إلى مكتب الضمان الاجتماعي وتقديم كافة الأوراق المطلوبة.

يتم التأكيد من الحالة المعيشية من خلال بعض الزيارات الميدانية لصاحب الطلب.

يجب أن تكون إقامة صاحب الطلب في نطاق المكتب الذي تم التقديم فيه.

تسجيل الايتام في الضمان الاجتماعي

يوجد طريقة محددة لمن يرغب في التسجيل والاستفادة من الضمان الاجتماعي ، حيث يجب اتباع كافة الخطوات التالية لتتم عملية التسجيل وهي كالتالي:

أولا يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة (الخِدْمَات الإلكترونية).

اختيار أيقونة (تسجيل جديد) والضغط عليها.

تسجيل رَقَم الجوال الخاص بصاحب الطلب.

تسجيل رقم البريد الإلكتروني.

القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب والتأكيد على صحتها.

اختيار أيقونة ( حفظ البيانات) والضغط عليها.

سيصل المواطن رسالة تأكيد عملية التسجيل على رقم الجوال الذي قام بتسجيله.

في حالة قبول الطلب سيصل المواطن رسالة نصيه أو إيميل تعمله بقبول الطلب وتفعيله.

القيمة المالية المحددة بالضمان للأيتام

لقد وصل المبلغ المالي المحدد من الضمان الاجتماعي للأيتام ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثون (350) ريال سعودي ويتم إضافة مبلغ مالي قدره خمسة وثمانين (85) ريال سعودي وهذا هو تكلفة الغذاء الشهري إلي جانب إضافة حوالي ثمانون (80) ريال سعودي استخدام كهرباء هذا بالإضافة إلى ثلاثمائة إثنين وثمانين (382) ريال سعودي وهذه القيمة المالية أعدت خصيصا لحساب المواطن وقد يختلف تحديد مبلغ الضمان الاجتماعي حسب حالة كل فئه من الفئات المستهدفة