نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم والحماية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الشروط المطلوبة، حيث إن هناك العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عبر شبكة الانترنت عن الشروط الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد وذلك لأن يقومون بالتسجيل فية للحصول على معاش من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

نظام الضمان الاجتماعي هو أحد انظمة المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية للمواطنين وذلك لأن يساعد الاسر التي ليس لها دخل شهري على توفير دخل أو مساعدة ذو الدخل المحدود على تحسين الدخل، وقد قامت الوزارة بتطوير هذا النظام فى الشهور الماضية وذلك لتوصيل الدعم للأسر الأكثر أحتياجاً.

طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص فى السطور التالية:-

الانتقال إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار التسجيل فى الضمان المطور.

بعد ذلك تقوم بكتابة الاسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات السكن بشكل كامل.

إدخال بيانات التابعين والاسرة.

تكتب تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

تقوم بكتابة رقم الحساب البنكي ورقم الايبان.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر التسجيل.

الضمان الاجتماعي المطور الشروط المطلوبة

حددت وزارة الموارد البشرية عدة شروط للتسجيل فى النظام الجديد للضمان الاجتماعي، وتتلخص تلك الشروط فى مجموعة السطور التالية:-