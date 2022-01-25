رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط استحقاقه

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443 حيث هناك العديد من الأشخاص في السعودية، الذين طلبوا نظام الضمان الاجتماعي الجديد، يريدون التعرف على حاسبة المعاشات التقاعدية المطورة، وذلك للتعرف على طريقة احتساب الأجر الشهري الذي يتم توفيره لجميع الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، قد أطلقت برنامج الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين الذين يعانون من قلة الدخل وارتفاع الأسعار، حيث سيحصلون على مساعدة مالية و يريد المستفيدون الآن طريقة تتيح لهم معرفة قيمة المعاش الذي سيتم دفعه لهم.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية آلة حاسبة للضمان الاجتماعي للمواطنين الراغبين في معرفة قيمة معاش الضمان الاجتماعي الخاص بهم، والتي يمكنهم حسابها على النحو التالي:

للبدء يتم جمع إجمالي الدخل لجميع أفراد الأسرة، ثم تقسيمه على اثنين، وتضاف النتيجة إلى إجمالي دخل الحكومة.

ثانيًا: مقارنة النتائج السابقة بالحد الأدنى للمعاش الشهري المحسوب على أساس عدد أفراد الأسرة وهو 1100 دولار لدعم الأسرة و 500 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة.

ثالثاً: يحسب الحد الأدنى للمعاش، حيث أنه يساوي الحد الأدنى الأساسي لحساب معاش البكالوريوس، ثم تطبق الزيادة على كل أسرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع الحقوق الحد الأدنى المحسوب للمعاش.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار تحديد الحد الأدنى للمعاشات الأمنية يتم اتخاذه وفقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي، يتم ذلك بالتعاون مع وزارة المالية السعودية ويتم إيداع معاش الضمان المطور في حسابات جميع المستفيدين بعد شهر من الموافقة على طلباتهم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443