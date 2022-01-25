نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار “إزالة الأحياء العشوائية في جدة” 2022 يدخل حيز التنفيذ ليشمل بعض المناطق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطة تنفيذية متقنة وضعتها الأمانة العامة بالمملكة والتي تتضمن “إزالة الأحياء العشوائية في جدة”، فقد شهدت المملكة في أواخر عام 2021 انه سيتم الإعلان عن خطة حكومية بالمملكة بشان نيتها تطهير العديد من العشوائيات؛ والتي تنتشر في مناطق متفرقة من الدولة، وهناك إشادة كبيرة لفاعلية هذا القرار الذي تنوي الدولة تنفيذه لحماية البلاد من العشوائيات المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، ونوافيكم بكافة المعلومات عن الإحياء التي تضمنتها خطة إزالة الإحياء العشوائية في جدة 2022.

قرار إزالة الأحياء العشوائية في جدة

من الجدير بالذكر انه من الإحياء التي تم الإعلان عنها ضمن خريطة تطوير جدة هو حي الجامعة، حيث يوجد العديد من من المشاكل التي تتسبب في ضرر للسكان، والتي تشمل عدم وجود رقابة صحية علي المتاجر، ولكن حي الجامعة ليس الفريد بنوعه الذي سيتم هدمة وتم شمول 19 منطقة اخري سنتعرف عليها عبر السطور التالية، ومن مفهوم الدولة أن تلك العشوائيات التي تنتشر في مناطق متفرقة من المملكة ما هي ألا مناطق تضم الكثير من الأمراض ويجب التخلص منها وتعويض الأفراد، حيث تفتقر تلك الأحياء البنية التحتية وتم تخطيطها وبنائها بخطط عشوائية.

المناطق المشمولة بقرار إزاله الأحياء العشوائية بجدة

حكومة المملكة العربية السعودية تعاونت مع الشئون البلدية ووزارة الصحة والعديد من الوزارات لوضع خطة منهجية يتم تنفيذها بقرار رسمي؛ وهي القضاء علي العشوائيات فمنذ ثلاثة اشهر سابقة وتم العمل علي إرسال أشعارات للعديد من العشوائيات يتضمن قرار الهدم، وقد شمل ذلك القرار بعض الأحياء مثل حي نزلة اليمانية والقريات ومدن الفهد، وضمن تلك الخطة شملت 19 المنطقة اخري هما:

غليل / بترومين / القريات/ المصفاة / الثعالبة / النزلة اليمانية 1/ النزلة اليمانية 2/ النزلة اليمانية 3. مدائن الفهد 1/ السبيل/ الهنداوية / البلد 6/ البلد 7/ العمارية/ الصحيفة / الكندرة / الثغر / البغدادية الشرقية.

خطة تطوير العشوائيات بجدة

تضمنت خطط الحكومة السعودية لتطوير العشوائيات في المدن وضع آلية وافق عليها وزير الإسكان والشؤون البلدية في اواخر عام 2020، وحست الجهات المعنية تعد خطة معالجة أوضاع العشوائيات وتنميتها تشمل كافة المناطق والمحافظات، حيث تم إنشاء وحدة إدارية تحت مسمى “إدارة تنمية المناطق المركزية” مرتبطة بجهاز الوزارة لشؤون المناطق العشوائية حتي يتم تحقيق الأهداف الموضوعة لهذا الغرض، وأشار إلى أن جدة تشمل 60 حيا عشوائيا البعض يجب أزالته وهدمه والعض الأخر يتطلب تطويره.

قرار الهدم وتعويض المتضررين

تم تحديد موعد تنفيذ خطة إزالة العشوائيات في المملكة في نوفمبر من عام 2021، وذلك لتنفيذ خطة المملكة نحو 2030 وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي يناير 2022 تمت إزالة العديد من العشوائيات لاستعادتها مرة أخرى، ومن شروط تعويض العشوائيات وجود شرعية إنشاء الحي وهي وفق ما تراه الجهات المسؤولة تجاه المتضررين من قرار الهدم،ولكن وضعت الجهات المعنية بعض الشروط والضوابط التي يتم استيفائها لحصول الفرد علي التعويض الناتج عن قرار إزاله الإحياء العشوائية بجدة، وأكدت المملكة أن القرار ساري تنفيذه حتي وقتنا الحالي ويتم تنفيذه.