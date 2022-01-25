تعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام عن المخالفة المرورية بدون ما تسجل فى منصة ابشر

اليوم نتحدث مع متابعينا الكرام عن كيفية الاستعلام فى السجل المدنى دون الحاجة إلى منصة ابشر واعلنت عنها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية ، فقامت الادارة العامة بتوفير الكثير من الطرق الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لمتابعينا الكرام كيفية التعرف على هذه المخالفات دون ما يتم التسجيل داخل منصة ابشر الالكترونية .

كيفية الاستعلام والتعرف عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

لكل من يريد التعرف عن المخالفة المرورية الخاصة بك عليك متابعة الخطوات الاتية :

اولا : يجب على المستعلم الخاصة بة المخالفة المرورية أن يقوم بالاتصال الى خدمة العملاء الخاصة بها وهى 989 .

ثانيا : عليك القيام بالاختيار الى رقم 1 الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة به .

ثالثا : على المستعلم الدخول فورا الى السجل المدنى الخاص بالمخالفة المرورية .

رابعا : على المستعلم القيام بالضغط على الرمز الظاهر أمامه وهو رمز الشباك ثم يأتى إليه كافة المخالفات المرورية الخاصة بة .

تعرف على الخطوات الخاصة بـ المخالفة المرورية دون التسجيل في ابشر

الحكومة السعودية أوضحت لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية التعرف على المخالفة المرورية دون ما يتم التسجيل داخل منصة ابشر بالخطوات الاتية :

اولا :الدخول الى الموقع الرئيسى الخاص بمنصة ابشر الالكترونية على الانترنت .

ثانيا :على المستعلم اختيار خدمة ابشر أفراد من القائمة الخاصة بالخدمات الاستعلامية ومنها يدخل اليها دون ما يحتاج الى تسجيل الدخول عبر الحساب الخاص به عبر منصة ابشر .

القيام باختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية والتى تكون غير مدفوعة للزائرين ومن خلالها يختار نوع الوثيقة التى تشمل : رقم الحدود ، برقم الاقامة ، رقم الهوية الوطنية ، جواز السفر ، رقم البطاقة السكانية وهذه البطاقة تم اختصاصها فقط لدولة البحرين ،

على المستعلم القيام بإدخال رقم الوثيقة وايضا اختيار الجنسية الخاصة بة من القائمة الخاصة بالجنسيات .

علية كتابة الرمز المرئي الخاصة بة ثم تظهر لك كلمة عرض علية القيام بالضغط عليها وسوف تظهر أمامك جميع المخالفات المرورية الخاصة بالوثيقة .

اخيرا عرضنا لكافة متابعينا الكرام عن كيفية التعرف على المخالفة المرورية دون التسجيل فى ابشر وايضا الخطوات التى يجب علية اتباعها لكى يستعلم عن المخالفات المرورية الخاصة بة .