جدول سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد 1443ه‍ مع البدلات والعلاوات من وزارة الدفاع السعودية

سلم رواتب الأفراد العسكريين، مع بداية كل عام هجري جديد، تقوم وزارة الدفاع في المملكة بتعديلات على مرتبات كل الموظفين بهيئة الدفاع، وذلك بعد اعتمادها من خلال ملك السعودية، وبعد ذلك تطرح الوزارة جدول المرتبات على موقعها الرسمي، لكي يتعرف عليها كل العاملين، وأيضا توفر بيان بالعلاوات التي تأخذ كل عام، والتي سوف نوضحها في السطور القادمة.

سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد 1443ه‍

أصبح متاح جدول تعديلات الرواتب الخاص بأفراد الجيش السعودي، ومن المعروف أن وزارة الدفاع تنقسم إلى عدد من الاسلحلة الرئيسية، سلاح القوات البحرية، وسلاح القوات الجوية، وسلاح القوات البرية، بحيث تتضمن أكثر من وكالة، ومنها هيئة الأركان والاستخبارات المركزية الخاصة بوزارة الدفاع، و تندرج كل تلك الأقسام، داخل نفس الجدول حيث تتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على تفاصيل سلم رواتب الافراد والجنود العسكريين على مستوي جميع التخصصات العسكرية التي تم الاعلان عنها من وزارة الدفاع السعودية، والتي تظهر كما يلي:

ويبدأ من مرتب فرد الجندي، ويكون بداية من 7400 ريال.

أما الجندي الأول فيكون راتبة، بداية من 6729 ريال.

ثم نأتي إلى الملازم، فيكون 6609 ريال.

راتب الملازم الأول: 7609 ريال سعودي.

ونجد بعدهم وكيل رقيب، فيكون 9000 ريال.

بحيث يكون راتب الرائد، فيكون 11.705 ريال.

وأيضا نجد راتب المقدم، يكون 12.735 ريال.

ويوجد بعدهم العميد، حيث يكون راتبة 16.350 ريال.

وفي أكبر الوظائف يأتي راتب اللواء، حيث يكون 18.600 ريال.

البدلات للأفراد في القطاع العسكري

مع بعض التغييرات التي تتم كل عام في الرواتب يحدث أيضاً تغير في البدلات والمكافآت الشهرية، والتي تكون في حدود خمس وعشرين في المية من الراتب الأساسي، ويعد هذا مساهمة كبيرة من قبل وزارة الدفاع السعودية، من أجل تحسين الأوضاع الحياتية الخاص بكل الأفراد، ونذكر بعض من تلك الزيادة المتوقعة كما يلي: