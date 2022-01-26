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عمر شويل - جدة كيفية الحصول علي مساعدة من برنامج سند محمد بن سلمان النقدي، حيث تم إطلاق برنامج سند النقدي برعاية ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد سلمان بن عبد العزيز، ويحرص ولي العهد من خلال توفير برنامج سند إلى تقديم دعم مادي مناسب لفئات من المواطنين من أجل مساعدة جميع المواطنين داخل السعودية، ويتم متابعة تنفيذ البرنامج بتوجيهات مستمرة من الملك سلمان كأحد الأدوار الاجتماعية للحكومة السعودية من أجل مساعدة جميع الأفراد الأقل دخلاًَ وتقديم دعم معنوي لهم والوقوف بجوارهم، ويتم صرف الدعم المادي للأفراد من خلال ضرورة توافر عدد من الشروط حتي يتم صرف دعم سند، ومن خلال موقعنا نوضح لكم كيفية الحصول علي مساعدة من برنامج سند محمد بن سلمان.

دعم برنامج سند النقدي

يقدم برنامج سند برعاية ولي عهد المملكة برنامج سند المتكامل الذي من خلاله يتم تقديم يد المساعدة لمجموعة من المواطنين، ولعل تصل هذه المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً، ومن أبرز هذه الفئات (المواطنين من أصحاب الديوان، الأسر المتعففة والتي تحتاج إلى المساعدات بصورة ضرورية، النساء الأرامل، النساء المطلقات، الأيتام، أصحاب الأمراض المزمنة، متطلبي الرعاية النسائية، السجناء وأسرهم، المواطنين من ذوي الإعاقة) وغيرهم من المواطنين المحتاجين فعلياً للحصول علي دعم مادي مميز من جانب مساعدات برنامج سند.

اشتراطات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان النقدي

حدد البرنامج بعض الشروط للتسجيل في برنامج سند لجميع الأفراد الذين يرغبون في الحصول علي مبلغ دعم نقدي، وتسري هذه الشروط علي جميع المواطنين ومن بين هذه الشروط:

يجب أن يكون الزوج والزوجة من أصحاب الجنسية السعودية. ألا يتجاوز السن الخاص بالزوج عن سن 40 عام. سن الزوج يجب ألا يقل عن 21 عام حتي يستطيع التقديم في البرنامج ولا يقل سن الزوجة عن 18 سنة. ألا تتعدي قيمة المهر الذي تم تحدديه للزوجة عن مبلغ 50.000 ألف ريال سعودي. راتب الزوج يجب أن يكون في حدود 4000 ريال ولا يزيد عن ذلك. عند التقديم للتسجيل في برنامج سند يجب أن يكون الزواج للمرة الأولي للزوج. أن يكون المستفيد من البرنامج من الحاصلين علي شهادة الثانوية بحد أدني أو ما يعادل تلك الشهادة. يجب أن يتم المرور من دورة الوعي المالي التي يوفرها البرنامج للمستفيدين.

كيف يمكن للمستفيدين الجُدد التسجيل في موقع دعم سند

وضح برنامج سند طريقة التسجيل في موقع مساعدات محمد بن سلمان لجميع المواطنين، والذي يتم من خلال الدخول علي موقع دعم سند بعد توافر الشروط السابقة في كل شخص، علي أن يقوم المستفيد بتسجيل طلب شخصي للحصول علي منحة الزواج التي تم توفيرها لمن هم أكثر احتياجاً.

وقدد حدد برنامج سند الزواج برعاية ولي محمد بن سلمان، بأن المستفيد من البرنامج سوف يحصل علي مبلغ مالي مميز يصل إلى 20000 ريال سعودي، ويتم تحويل المبلغ للمستفيد بعد مراجعة شروط الأهلية علي الشخص والتي يجب أن تتوافر بأي شخص يرغب في التسجيل في البرنامج حتي يتم الموافقة علي الصرف.