نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينتهي موسم البرد الشديد ويحل الاعتدال؟.. الزعاق يجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف الدكتور “خالد الزعاق”، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، خلال التصريحات التي أعلنها، في تقريره المذاع اليوم على القناة الإخبارية “العربية”، عن موعد انتهاء موسم البرد الشديد وحلول الاعتدال، حيث بدأ الزعاق تقريره اليوم، بالحديث عن موسم الشبط، المعروف بالسعودية بموسم الرياح الباردة، والذي تنخفض فيه درجات الحرارة، وتصل في بعض الأحيان إلى ما دون الصفر، بجانب نشاط ملحوظ بحركة الرياح الباردة، وقال الزعاق أن اليوم هو موعد انتصاف موسم الشبط، وغدًا يبدأ موسم شباط الثاني.

موعد نهاية البرد الشديد وحلول الاعتدال

وأوضح الزعاق أن بداية من الغد، والذي يمثل بداية موسم شباط الثاني، ستبدأ درجات الحرارة في الاعتدال، فتشهد البلاد برودة أخف، بالمقارنة بدرجات الحرارة التي شهدتها البلاد بالفترة الماضية، وقال الزعاق أن البلاد ستودع بعد 13 يوم، موسم شدة البرد، لتبدأ البلاد من جديد في الاعتدال، ليحل بعده موسم “العقارب”، والذي سيشهد اعتدال بدرجات الحرارة، ولكنه لن يخلوا من لسعات البرد الخاطفة.

وتطرق بالحديث إلى القمر ومكانته عند العرب، فقال “الزعاق”، أن للقمر مكانة كبيرة عند العرب، وقد اعتبره الكثير منهم رمز للتعبير عن الجمال، واستخدم في الكثير من القصائد التي كتبت للمحبوب، وأضاف أنه في كل شهر قمري، نجد القمر بجوار الثريا، وهي ألمع نجوم السماء، ويسمى العرب هذه الظاهرة باسم “الاقتران”، ومن خلالها، يستدل العرب على بداية وشدة الحر أو البرد.

موسم الرياح الباردة

تطلق الأرصاد الجوية بالسعودية على الموسم الحالي اسم “موسم الرياح الباردة”، أو موسم الشبط، ويشهد هذا الموسم، ظواهر جوية فريدة متمثلة في، تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة، حتى وصولها لما دون الصفر في بعض الأحيان، فضلًا عن نشاط ملحوظ في حركة الرياح الباردة، مما يقلل من درجات الحرارة المحسوسة.

وبحسب ما كشفه خبير الأرصاد الجوية بالمملكة، فإن هذا الموسم مستمر خلال العام الجاري لفترة 26 يوم، تنتهي اليوم النصف الأول من تلك الفترة، ويحل بداية من الغد، النصف الثاني من الموسم، وبالتالي بداية لدرجات الحرارة في الاعتدال من جديد مع انتهاء موسم البرد الشديد.