رسميا الأن.. صدور تذاكر مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 رابط حجز التذاكر عبر موقع makani.com.sa مونديال قطر

رسميا تم الاعلان عن طرح التذاكر الخاصة بمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 والتي تقام في اطار منافسات قارة آسيا ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية، وهي المجموعة التي تتضمن اقوى المنتخبات المشاركة في التصفيات، وهي المباراة التي تم تحديد موعدها ليتم انطلاقها خلال الايام المقبلة من خلال ستاد الجوهرة الشمعة في جدة بالسعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط حجز تذاكر مباراة السعودية وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتعرف على أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة.

رابط حجز تذاكر مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بحجز تذاكر مباراة منتخب السعودية ونظيره منتخب عمان في منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا 2022، والتي يتم من خلالها حجز التذاكر الخاصة بالمباراة الكترونيا عبر موقع مكاني الخاص بحجز تذاكر كافة المباريات في السعودية بشكل عام، ويتم حجز التذاكر من خلال الرابط التالي.

الدخول مباشرة إلى منصة مكاني الإلكترونية في البداية.

الإلكترونية في البداية. يتم تسجيل الدخول الى المنصة من خلال ادخال البيانات الأساسية الخاصة بالمستخدم.

اختيار حجز تذاكر مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022.

اختيار فئة التذاكر، ثم تحديد العدد المطلوب.

اتمام عملية شراء التذاكر من خلال تحديد طريقة الدفع.

اختيار أيقونة اتمام عملية حجز التذاكر.

أسعار تذاكر مباراة السعودية وعمان تصفيات مونديال قطر

وقد تم طرح الأسعار الخاصة بفئات التذاكر لحضور مباراة السعودية وعمان، والتي تأتي على النحو التالي.

التذكرة الموحدة الخاصة بالعائلات تم تحديد سعرها 15 ريال سعودي.

التذكرة الفضية vip جاءت بسعر 300 ريال سعودي.

سعر التذكرة من فئة الذهبية vip جاءت على نحو 600 ريال سعودي.

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات آسيا كأس العالم 2022

يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب عمان في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022، والتي تقام يوم الخميس الموافق 27 من شهر يناير، والتي تنطلق مباشرة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت السعودية عبر شاشة قناة SSCالرياضية.