نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية من أول فبراير.. الموارد البشرية تعلن عن قرارات جديدة لدخول أماكن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد”، أن قيام الوزارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بأماكن العمل، والتأكيد عليها والتشديد على جميع العاملين، من الإجراءات التي تحرص عليها الوزارة، لتراعي توفير بيئة عمل آمنة صحية، فضلًا عن الحفاظ على سلامة وأمن العاملين والمراجعين، على خلفية ما تشهده الدولة والعالم، من أزمة انتشار عدوى كورونا المستجد، ومحاولة الدولة، للحد من معدلات انتشار العدوى بين المواطنين والمقيمين بها، والحفاظ على أرواحهم.

قرارات جديدة لدخول أماكن العمل

وعلى حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف آل حماد، أنه على جميع العاملين ممن مضى فترة 8 شهور، على آخر جرعة من لقاح كورونا تلقاها العامل، سرعة التوجه للمراكز المخصصة التابعة للجهات الصحية بالدولة، والحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح، وأكد أن هذا الإجراء، شرط أساسي لتظهر حالة “محصن”، للمستفيد في تطبيق توكلنا.

وعلى الجانب الآخر، توجه المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، بالمطالبة من القطاعين “الخاص والعام”، بالاكتفاء من التحقق من الحالة الصحية وحالة التحصين، المسجلة للعامل على تطبيق توكلنا، وعدم التطرق لأي إجراءات إضافية لم يتم الإعلان عنها من الوزارة، كأن تطلب جهة العمل في بعض الأحيان، فحوصات خارجة عن البروتوكولات المطبقة في الدولة.

وأكد المتحدث باسم الموارد البشرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيقها بين جميع العاملين في جهة العمل، كارتداء الكمامة الوقائية والتأكد من حالة العامل على تطبيق توكلنا والتباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات المعلنة من الجهات الصحية والمطبقة بداخل الدولة.

طباعة الجواز الصحي من توكلنا

هذا ويقدم تطبيق توكلنا لجميع المواطنين والمقيمين بالدولة من المسجلين عليه، العديد من الخدمات، أبرزها خدمة “طباعة الجواز الصحي”، والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال الدخول على التطبيق واتباع الخطوات التالية: