استعلام عن الضمان المطور برقم الهوية 1443 حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية بإتاحة خدمة من أهم وأكبر الخِدْمَات الإلكترونية المميزة ألا وهي خدمة كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهُوِيَّة وذلك لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات من أجل الاستعلام عن حساب أو حالة الضمان أو مبلغ الضمان الاجتماعي أيضًا، وقد تم وضع بعض الخطوات وبعض الشروط الخاصة بإجراء استعلام عن الضمان سوف يتم توضيحها لاحقًا.

استعلام عن الضمان المطور برقم الهوية 1443

يمكن لأي مواطن سعودي يريد الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور الجديد برقم الهُوِيَّة الوطنية وأي معلومات أخرى عن حالة وحساب الضمان أيضًا عليه الولوج إلى البوابة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط الخاص بها بإتباع عدد من الخطوات المهمة التي تم وضعها لذلك ، ومن هذه الخطوات ما سنقدمه لكم في السطور التالية:

يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بـِ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن مستفيدي الضمان (أفراد).

تسجيل رقم الهُوِيَّة الوطنية أو السجل المدني الخاص بالمستعلم.

إدخال رَقْم الضمان الاجتماعي الخاص بصاحب الطلب.

تسجيل رمز التحقق المرئي الخاص به.

اختيار أيقونة عرض بيانات مستفيد من خدمة الضمان الاجتماعي والنقر عليها.

طريقه الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية

لكل من يريد الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهُوِيَّة الوطنية قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الخطوات اللازمة لكي يتبعها المواطن وهي تشمل ما يلي:

الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة (الاستعلامات الإلكترونية).

الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية للمستخدم

تسجيل رمز التحقق للاستخدام البشري.

اختيار أيقونة (عرض) والضغط عليها.

كيفية الاستعلام عن المقبولين في نظام الضمان الاجتماعي

يقوم المواطن بالولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa.

الضغط على أيقونة استعلام.

الولوج إلى خانة (خِدْمَات الموقع).

تسجيل رَقْم الضمان الاجتماعي الخاص بصاحب الطلب.

كتابة رَقْم السجل المدني.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

على المواطن الانتظار قليلا حتى يتم ظهور البيانات المطلوبة التي يريد الاستعلام عنها.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

لا بد وأن لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن خمسة وثلاثون 35 عاماً وقت تقديم الطلب.

يكون حاصل على الجنسية السُّعُودية.

يكون لديه سجل تجاري خاص به.

يكون له حساب بنكي خاص به ومفعل.

لا يكون يمتلك أي عقارات أو أراضي تدر عليه دخل مالي.

يكون الدخل الشهري الخاص به أقل من المعاش المقدم له من الضمان الاجتماعي.

طريقه التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور