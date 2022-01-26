احذر إيقاف معاشك في الحالات الآتية وخطوات التقديم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور

يتم إيقاف بعض الحالات عن صرف المعاش للضمان الإجتماعي الجديد وهو ما سوف نذكر هذه الحالات بالتفصيل بالمقال، ونوضح كذلك كيفية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي للحالات التي لم يسبق أن تقدمت لاستحقاقها للمعاش ونوضح آلية التقديم بالتفصيل بداخل المقال، حيث يعتبر معاش الضمان الاجتماعي وسيلة تطرحها حكومة المملكة لمساعدة المواطنين السعوديين والأسر الفقيرة والأشد احتياجا داخل المملكة وذلك من خلال تقديم معاش شهري من وزارة الموارد البشرية لضمان حياة كريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة ولكن قامت الحكومة السعودية بعمل استثناء إلى المرأة المطلقة والأرملة والتي لا تحمل الهوية السعودية ولكن لديها أبناء سعوديين وهو ما سوف نذكره بالتفصيل داخل المقال.

الحالات التي يتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي:

أوضحت الوزارة من خلال موقعها الرسمي عبر تويتر عن إذا توافرت حالة من الحالات المذكورة فيعلم الشخص المستفيد أن المعاش موقوف، وهذه الحالات هي:

في حالة أن الشخص المتقدم لم يلتزم بالشروط التي يجب توافرها بشكل كامل للحصول على الضمان الاجتماعي.

يتم إيقاف المعاش إذا قامت الأسرة بإدخال بيانات خاطئة عند التسجيل من البداية.

ضرورة تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات ووجود مشكلة يتم ايقاف المعاش في خلال 30 يوم وإبلاغ المستفيد.

في حالة عدم استغلال الخدمات التي تقدمها الدولة من فرص التدريب المتاح حتى يتمكن العمل على أعلى كفاءة بشكل إلكتروني.

عدم تواجده في مراكز الإيواء السعودية.

في حالة أن الشخص المستفيد توفى أو رغبته في الاستغناء عن المعاش.

اهم حقوق المرأة المطلقة من خلال الضمان الاجتماعي:

للمراة المطلقة حقوق اقرتها ولها احقية في الضمان الاجتماعي وهى كالتالي:

يقوم البرنامج بتوفير الدعم المخصص للفئات المستحقة ومن ضمنهم إلى المرأة المطلقة ويكون هذا دعم بدل غلاء بقيمة 50 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن المرأة المطلقة تحصل على دعم مالي صغير بهدف سداد قيمة فاتورة الكهرباء القيمة يصل قدره إلى 70 ريال سعودي.

تقديم الدعم للمرأة المطلقة كنوع من المساعدة الغذائية حوالي 85 ريال سعودي.

ونذكر إنه تم تقدير معاش الضمان الاجتماعي بشكل ثابت إلى المرأة حيث تصل قيمته 1000 ريال سعودي شهرياً.

وكذلك يوفر معاش الضمان الاجتماعي المطورفي دعم حساب المواطن للمطلقة من الضمان الاجتماعي يقدر ب 382 ريال سعودي.

كيفية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور:

للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور عدة خطوات اهمها مايلي: