استعلم وشوف دعم سكني لشهر يناير نزل في حسابك ام لا ؟

الأزمات المالية وزيادة الأسعار جعلت الكثير من المواطنين في امس الحاجة الى الإنتظار لموعد نزول المرتبات أو المعاشات أو الدعم كل ينتظر مورد لفك ازمته المالية، وعليه ينتظر الكثير من مستفيدي دعم سكني موعد نزول الدعم حتى يتم الاستعلام عن نزول الدعم في حساباتهم ام لا، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية الاستعلام عن نزول الدعم بحسابات المستفيدين وكما توضح شروط استحقاق التقديم للاستفادة من الدعم وكيفية التسجيل فيه ، فقد صرحت وزارة الإسكان بالمملكة عن موعد نزول الدعم لشهر يناير الحالي، بأنه من المقرر أن يكون موعد صرف دعم سكني بتاريخ بتاريخ 24 يناير 2022، الموافق 21 جمادى الآخرة 1443، وهذا بعد أن يتم توقيع العقد من طرف كل المستفيدين في المملكة، ويعتبر الدعم اسمي أحد أهم المبادرات التي يدعمها صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن السعودي، ويهدف إلى حصول كل العائلات السعودية على سكن خاص بهم وفقا لرؤية المملكة 2030 في تملك المواطنين لوحدات سكنية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني:

يشترط في المتقدم ان يكون سعودي الجنسية والاقامة الدائمة بالمملكة.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون عمره بحد أدنى 25 سنة.

ضرورة عدم امتلاك أي سكن خاص به عقارا ولا توجد عنده القدرة لامتلاك عقار خاص ، وألا يكون قد استفاد من دعم سكني قبل 5 سنوات من موعد تقديمه للطلب.

يشترط في المتقدم أن يقدم أوراق تثبت قيمة دخله الشهري اي مفردات مرتب حديثة للمتقدم، وأن يكون معيلا لعائلة ألا يقل عدد أفراد العائلة عن 5 أفراد.

يشترط في المتقدم أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

يشترط في المتقدم أن يمتلك المتقدم حسابا على منصة جود الإسكان عبر بوابة سكني.

كيفية التقديم للحصول على دعم سكني:

قامت وزارة الإسكان السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر الطريقة التي تتعلق بكيفية التسجيل من خلال منصة سكني المخصصة لهذا الغرض باتباع الخطوات الاتية:

ادخل على رابط منصة سكني الإلكترونية.

ثم عليك بالذهاب إلى ايقونة تسجيل جديد، ثم إدراج البيانات الشخصية المطلوبة: رقم الهوية، تاريخ الميلاد.

ثم تقوم بقراءة الشروط والأحكام جيدا، ثم الموافقة عليها.

ثم تقوم بالذهاب إلى ايقونة استلام رسالة نصية مرفقة بكلمة سر مؤقتة إلى هاتف المستخدم.

ثم تقوم بادخال كلمة السر المرسلة و سيتم التحقق من صحة بياناته، ثم يعبئ بقية البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بعد استكمال الخطوات السابقة بالضغط على زر إرسال الطلب.

وفي حالة قبول طلب المستخدم سيتم إشعاره بذلك ويتم ادراج اسمه فى كشوف استحقاق الدعم.

كيفية وطريقة الاستعلام عن نزول دعم سكني: