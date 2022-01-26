لذوي الإحتياجات الخاصة شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدماتها الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تهتم الوزارة بتقديم كافة أنواع الدعم لهذه الفئات، علماً بأن هذا الدعم مقدم من قبل الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية في المملكة ويهدف التأهيل الشام إلى تقديم الدعم المالي إلى المواطنين والأسر الفقيرة والأشد فقراً في المملكة عن طريق راتب شهري ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب اتباعها للحصول على الراتب من التأهيل الشامل، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال شروط الحصول على التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة وخطوات تسجيل المواطنين الجدد وكما سنوضح كيفية التقديم للحصول على الراتب من خلال اتباع عدة خطوات كما بالمقال، فالكثير من اصحاب الهمم وحقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يبحثون من خلال محركات جوجل عن كيفية التقديم للاستفادة من الدعم المقدم لهم عن طريقه التقديم في التأهيل الشامل وعمل حسابات جديدة للحصول على الراتب كما يبحث المواطنين عن موعد صرف رواتب شهر يناير 2022 والتي صرحت الحكومة أنها سوف يتم إيداعها يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 الموافق 23 جمادى الآخرة 1443.

آليات ومعاييرالحصول على راتب التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة:

يشترط ان يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم من أهم الفئات المستحقة للزكاة

ضرورة عدم امتلاك عقارات أو أراضي زراعية أو سيارات باهظة الثمن.

من أهم الشروط ان يكون الشخص المتقدم يعاني من إعاقة من الولادة أو لديه إعاقة نتيجة حادث يمنعه من العمل.

عدم تواجده في دار الرعاية والإيواء.

يكون راتب الشخص المتقدم للحصول على الدعم لا يتجاوز 3000 ريال سعودي.

يشترط ان يكون المتقدم للدعم أن يكون له سجل طبي من جهة حكومية معتمدة.

كيفية التسجيل في التأهيل الشامل:

للحصول على دعم التاهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة يجب اتباع عدة خطوات وهي كالتالي: