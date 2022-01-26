موعد صرف راتب التأهيل الشامل وخطوات الأستعلام عن الراتب برقم الهوية

تقدم المملكة العربية السعودية كافة وسائل الدعم للمواطنين المستحقين حتى يتمتع الجميع بحياة كريمة ومستوى معيشي لائق بالتطور الذي تشهده أراضي المملكة ضمن رؤية 2030 والنمو الإقتصادي،من بين برامج الدعم المقدمة برنامج التأهيل الشامل والذي يتم تحت رعاية وزارة التنمية الإجتماعية ويستفيد منه العديد من الفئات التي ينطبق عليها شروط الإستحقاق التي أعلنتها الوزارة حول دعم التأهيل الشامل.

رواتب التأهيل الشامل الجديد

يحصل على راتب التأهيل الشامل المواطنون من أبناء المملكة العربية السعودية الغير قادرون على العمل نتيجة الإصابة بالأمراض أو الإعاقات البدنية والأفراد من ذوي الإعاقة، وقد جاء ضمن تصريحات وزارة التنمية الإجتماعية انه موعد صرف راتب التأهيل الشامل قد يختلف من شهر لآخر ففي حالة موافقة يوم القبض يوم جمعة فإن التأهيل يقدم صرف الراتب ليوم الخميس، بينما إذا وافق يوم الصرف يوم السبت فإنه يتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد.

تعتمد وزارة التنمية الإجتماعية في تحديد قيمة الراتب الخاص بالتأهيل الشامل على نسبة لظروف الإعاقة المتواجدة في الأسرة، والحالة التي تمر بها الأسرة، كما سنوضح فيما يأتي:

تحصل الأسرة التي بها خلل في السمع أو البصر أو حاسة النطق على دعم من التأهيل الشامل قيمته 4000 ريال سعودي.

بينما يحصل أفراد الأسرة على دعم من التأهيل الشامل في حالة معاناة الأسرة من العيوب الخلقية والأمراض الخطرة مثل الروماتويد وأمراض القلب وكذلك أمراض لين العظام على دعم قيمته 10 ألاف ريال سعودي.

يحصل المواطنين الذين تعرضوا لبتر عضو من أعضائهم أو يعانون من الشلل الثلاثي على دعم مستحق من التأهيل الشامل قيمته 14 ألف ريال سعودي.

يصل قيمة الدعم المقدم من التأهيل الشامل الى الحالات التي تعاني من الشلل الرباعي حوالي 20 ألف ريال سعودي.

الموعد المحدد لصرف رواتب التأهيل الشامل

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن موعد الصرف الخاص بالتأهيل الشامل لشهر يناير الجاري سوف يتم يوم الأربعاء 26 يناير 2022، كما يطالب التأهيل الشامل جميع المواطنين المستفيدين من الدعم ضرورة تحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم والتأكد من الأمر حتي يصل الدعم للحسابات البنكية الخاصة بهم دون حدوث تأخير.

خطوات الإستعلام برقم الهوية عن التأهيل الشامل

في ظل قيام وزارة التنمية الإجتماعية بإطلاق منصات لعدة خدمات عبر المواقع الإلكترونية قد جاءت خدمة الاستعلام عن التأهيل الشامل ضمن هذه الخدمات تيسيراً من الوزارة على إتمام خطوات التسجيل والحصول على المعلومات اللازمة بسهولة، وفيما يلي نوضح الخطوات المتبعة للإستعلام عن برنامج التأهيل: