الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض تجاري من بنك التنمية الاجتماعية

يحرص بنك التنمية الاجتماعية، وهو من أشهر البنوك في نطاق المملكة العربية السعودية حيث يعمل على تقديم العديد من الخدمات المالية حيث قام البنك بتوفير قرض العاطلين عن العمل الذي يرفع من كفاءة العمل الحر للمواطنين وزيادة نسبة إنتاج أعمالهم بالإضافة إلى إكتسابهم المزيد من الثقة ودعم لخبراتهم ومهاراتهم في جميع مجالاتهم.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض تجاري من بنك التنمية

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك التسليف للإستفادة من القرض التجاري والمجاني الذي يمنحه البنك للعاطلين عن العمل، وهي كالتالي:

أهم الشروط هو حصول المتقدم على الجنسية السعودية.

كما يجب أن بكون عمر المتقدم للحصول على هذا القرض لا يقل عن 18 عاماً وكذلك لا يتجاوز 60 سنه عن عاماً.

يمتلك المتقدم للحصول على القرض وثيقة عمل من خلال وزارة التنمية الإجتماعية مستقلة، بينما في حالة نشاط المركبات يتم الحصول على التراخيص اللازمة.

قد حدد البنك أيضًا الحد الاقصي لراتب المتقدم أن يكون لا يتجاوز عن 14000 ريال سعودي.

توافر في الحالة المالية والإئتمانية لدى المتقدم للحصول على القرض أو الكفيل.

يجب أن يكون الكفيل يعمل داخل جهة حكومية بالدولة، كما يجب أن يكون ذو حالة مالية ميسرة تمكنه من كفالة مواطن آخر، لأنه في حالة تعثر المقترض من سداد قيمة القسط الشهري للبنك سوف يقوم البنك بتحصيل قيمة هذا القسط من الكفيل.

لا يسمح بنك التنمية الاجتماعي ضمن شروط الإستحقاق لقرض العاطلين عن العمل أن يكون المتقدم مديناً بقرض آخر داخل البنك.

مميزات قرض العاطلين عن العمل من بنك التسليف

يتميز قرض العاطلين عن العمل أنه يمنح كل من له أي مهاره في ممارسة بعض الأعمال أن يقوم بمزاولة هذه الأعمال بشكل كامل، مما يخلق فرصة عمل جديدة لهم وزيادة الدخل العائد للأسرة، وسوف نذكر أهم الأهداف التي تسعى الحكومة السعودية لتحقيقها من خلال القرض:

النهوض بمستوى معيشة المواطن السعودي من محدوي الدخل لتحقيق العدالة الإجتماعية.

إرتفاع نسبة أنشطة العمل الحر والمساعدة في إستمرارية العمل وتقديمه بكفاءة أعلى.

زيادة الدخل اليومي لمواجهة متطلبات الحياة الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

توفير فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة نهائياً في أراضي المملكة.

مازال بنك التنمية الإجتماعية يقدم المزيد والمزيد للمواطنين السعودين من القروض والخدمات التي تساعدهم في تحويل الحلم إلى حقيقة وخاصة للأشخاص الذين يمتلكون الخبرات الكافية والمهارات لبعض الأنشطة التجارية، حيث يقدم البنك قرض العاطلين عن العمل لمساعدة تلك الفئات من الشعب على إيجاد فرصة عمل جديدة وكذلك تحسن الحالة الإقتصادية من خلال زيادة الدخل العائد، ويتمكن جميع المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط اللازمة للحصول على القرض من الإستفادة من القرض المقدم لهم من بنك التسليف.