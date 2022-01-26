نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو سناب الضمان الاجتماعي واهم شروط وخطوات التسجيل في الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتضمن نظام الضمان الإجتماعي المطور بعض التعديلات التي تمت من أجل وصول الدعم للمستحقين من الأسر محدودة الدخل من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث قام مجلس الوزاء السعودي بالموافقة على التعديلات وأعلنت وزارة التنمية الإجتماعية أن النظام الجديد للضمان دخل في حيز التنفيذ، كما أطلقت الوزارة موقع سناب الضمان اإجتماعي والذي يوفر الإجابات الخاصة بتساؤلات واستفسارات المواطنين حول الضمان الإجتماعي المطور.

سناب وزارة التنمية الإجتماعية

اهتمت الحكومة السعودية أن تجعل الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات تقدم إلكترونية عبر مواقع الإنترنت، من جانبه فقد أطلقت مؤسسات المملكة حسابات خاصة بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تيسيراً على المواطنين في إيجاد طرق للتواصل وتقديم الإستفسارات دون الذهاب لمكاتب العمل والمؤسسات.

كما أطلق وزارة التنمية الإجتماعية حساب خاص لها عبر منصة سناب شات من أجل توفير الجهد والوقت لجميع المواطنين في الحصول على المعلومات الخاصة بالضمان الإجتماعي والبرامج التي يقدمها لفئات المجتمع السعودي المتعددة.

تويتر الضمان الإجتماعي المطور

يعد موقع التواصل الإجتماعي تويتر من أكثر المواقع المستخدمة بين أبناء المملكة العربية السعودية لهذا فقد إهتم الضمان الإجتماعي بإنشاء حساب له عبر موقع التواصل تويتر ليستفيد منه المستحقين والمواطنين الذين يرغبون في معرفة الشروط والاستفسارات اللازمة للإستفادة من برامج الضمان المختلفة ومنها معاش الضمان الإجتماعي الجديد.

سناب تيك توك الضمان الإجتماعي المطور

لاحظ الكثيرين من متابعى موقع التواصل تيك توك نشر الفيديوهات القصيرة للضمان الإجتماعي والتي تتضمن المعلومات الهامة الجديدة بالخاصة بالنظام المطور، كما ينشر الضمان عبر التيك توك الفيديوهات التي تحتوي على بعض أسئلة المواطنين وتوضيح غجابات لهذه الأسئلة من قبل الجهات المختصة، من أهم هذه الأسئلة هو كيف يتم احتساب المستحقات التقريبية وماهي المواعيد الخاصة بإستحقاق الدفع.

الفئات التي يستهدفها الضمان الإجتماعي المطور

أصبح الضمان الإجتماعي المطور أكثر حرصاً على وصول الدعم للفئات المحتاجة من أبناء السعودية بعد توافر كافة شروط الإستحقاق في الحالة المتقدمة للإستفادة من الضمان، وسوف نوضح فيما يأتي الفئات التي يمكنها الاستفادة من معاش الضمان المطور: