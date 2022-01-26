ايقاف الدراسة في السعودية 1443 التعليم تكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب كثرة حالات كورونا

ازدادت الشائعات هذه الفترة بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وخاصة بعد أن رصدت وزارة الصحة والسكان بالمملكة ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار القلق بشكل كبير في نفوس المواطنين وخاصة من أولياء الأمور، كما تحدث الكثير من رواد السوشيال ميديا عن توجه زارة التربية والتعليم السعودية نحو تعطيل منصة مدرستي التعليمية، وهو ما اثار جدلا واسعا بين الجميع، وفي التقرير التالي نوضح لكم التفاصيل.

حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بسبب كورونا

وفقا لمصدر مسؤول مقرب من وزارة التعليم السعودية فقد أوضح حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وذلك وفقا لما اعلنته الوزارة في بيان رسمي لها، حيث أكدت أن كل ما يدور الآن حول موضوع تعطيل أو تعليق الدراسة في المدارس بالمملكة عاري تماما عن الصحة وليس له أي اساس، وأن الوزارة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، وعلى صعيد آخر كانت قد أعلنت الوزارة السعودية أنه سوف يتم استئناف الدراسة حضوريا لطلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال وسك جدل كبير من قبل الأهالي.

تفاصيل حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بسبب كورونا

بعد انتشار وكثرة الشائعات حول موضوع حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وهو الأمر الذي شغل تفكير الكثيرين وبالأخص من اولياء الأمور الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى أن قرار إلغاء الانتظام الحضوري بين الطلاب هو القرارالصائب في مثل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد الآن وخاصة بد انتشار متحور كورونا الجديد الذي اثبت سرعة انتشاره بشكل ملحوظ، ومنهم من يعارض هذا القرار ويرون أنه من حق الطلاب الحصول على حصتهم من التعليم في المدارس وذلك لعدم اقتناعهم بجدوى التعليم الالكتروني عن بعد، ومن بين مؤيد ومعارض خرجت وزارة التعليم لتنهي ذلك الجدل وتؤكد أن قرار تعطيل الدراسة أو استكمالها في المملكة هو في الأساس من اختصاصات وزارة الصحة وهي المنوطة بتقييم الحالة الصحية في المملكة والتي يتم على اساسها اتخاذ القرارات المناسبة لصحة وسلامة الطلاب.