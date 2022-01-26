نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول السعودية “المتقدمة” للبتروكيماويات تعلن زيادة رأس مالها إلى 2.6 مليار ريال بمنح اسهم بنسبة %20.1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عبر صفحتها الرسمية بتويتر عن عزمها لزيادة رأس مال الشركة، وقد نبع ذلك القرار من مجلس إدارة الشركة، وذلك عن طريق تحويل كل خمسة اسهم إلي منح سهم واحد، هذا وقد دعت الشركة مساهميها إلي اجتماع لمناقشة الاجتماع الرابع العشر، فقد صرح مجلس إدارة الشركة في نهاية الاجتماع انه في نهاية يوم التداول السابق، أنه يحق لجميع المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية حضور الاجتماع، وإذا لم يتمكن المساهمون من حضور الاجتماع في التاريخ المحدد، فيجوز لهم تكليف أشخاص آخرين بخلاف أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لحضور الاجتماع.

المتقدمة للبتروكيماويات تزيد رأس مالها

من الجدير بالذكر أن الشركة المتقدمة أعلنت عن رفع راس مالها بتحويل كل 5 اسهم لسهم واحد وذلك خلال اجتماع ومناقشة الجمعية غير العادية، وعزمت عقدها لتحويل جزء لكلاً من الاحتياطي القانوني، والأرباح المحتجزة لراسمال، وقد صرحت المتقدمة لتداول السعودية التالي:

أن راس المال بعد الرفع اصبح 2.6 مليار ريال وتم زيادته ورفعه بدلاً من 2.16 مليار ريال. قدرت الزيادة بنسبة 20.1 %. عدد الأسهم بعد الرفع لـ 216.47 مليون سهم. أما قبل رفع وزيادة الأسهم كان 260 مليون سهم.

ما هو سبب رفع الأسهم

صرحت المتقدمة للبتروكيماويات أن رفع راس مال الشركة جاء بأهداف مختلفة من كان أولها؛ تنويع قاعدة رأسمال الشركة حتي يتناسب في الخطة المستقبلية القادمة مع حجم الأصول، مشيرة إلى أن الأهلية هي للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً في تاريخ استحقاقها، والتي يتم تسجيلها في سجل مساهمي المصدر في الإيداع بنهاية اليوم الثاني للتداول بعد تاريخ الاستحقاق، وأوضحت أنه سيتم رفع رأسمال الشركة برسملة 261000000 ريال من الاحتياطي القانوني وتكون الأرباح المرحلة بمبلغ قدره 174000000 ريال، وقالت إن الغرض من شراء الأسهم هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة بموجب خطة حوافز الموظفين، وأوضحت الشركة أنها فئة من الأسهم العادية وتمول من موارد الشركة الخاصة.

كسور الأسهم وتاريخ الأحقية

إذا كانت هناك حصص كسرية في أي أسهم منحة، فسيتم جمعها في محفظة لجميع المساهمين وعلي أساس ذلك يتم بيعها بسعر السوق، ومن ثم سيتم توزيع القيمة على المساهمين المؤهلين في حصتهم على مدى فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة الدفع.

ويكون تاريخ الأحقية للمؤهلون وهم تلك المساهمون الذين يمتلكون أسهماً عند الاستحقاق والمسجلين في سجل مساهمي المُصدر لدى مركز الإيداع في نهاية يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ الاستحقاق،